快訊

台股3天狂彈6100點重返4萬4 分析師點破1隱憂恐變成「更劇烈破底走勢」

羅大佑批台灣文化人認定門檻大幅降低 李遠：文化人沒什麼門檻

恐爆出更多黑料…黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師指幕後疑政治運作

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／台彩威力盃少棒賽培育破百職棒好手 12月5日花蓮開打22隊爭冠

中央社／ 台北11日電
花蓮台彩威力盃少棒賽邁入第14屆，比賽將在12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍及獎金。台灣彩券公司董事長黃志宜（後左5）11日出席記者會。 中央社
花蓮台彩威力盃少棒賽邁入第14屆，比賽將在12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍及獎金。台灣彩券公司董事長黃志宜（後左5）11日出席記者會。 中央社

花蓮台彩威力盃少棒賽源自得獎人盼幫助孩子實現棒球夢的善心，歷年培育出破百名國內外職棒好手，今年邁入第14屆，比賽將於12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍新台幣100萬元獎金。

2026年第14屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月5日開打，來自全台21縣市、共22支球隊，地主花蓮分為兩隊參賽，離島澎湖縣及金門縣代表隊也有參賽，上屆由南投縣抱回隊史首冠，而歷年威力盃最多冠球隊為桃園代表隊的6冠。

今天開賽記者會上，台灣彩券公司董事長黃志宜致詞提到，台彩威力盃的起點，是一名中獎人希望幫助孩子實現棒球夢的心願。這名被稱為「威力叔叔」的捐款人，將幸運分享給更多熱愛棒球的孩子，讓一筆公益捐款成為持續支持基層運動的力量。

破百名目前在國內外職棒打拚的球員都曾參與過威力盃賽事，黃志宜提到，賽事走到第14屆，最有意義的是看見孩子有機會站上球場，在訓練與比賽中找到自信，透過全國性賽事舞台磨練，努力朝著成為職棒球員目標邁進。

花蓮台彩威力盃的由來，為2012年12月6日開出的威力彩頭獎，當期新台幣18.16億元獎金由3名幸運得主均分，其中一名出身花蓮的得主，年少時因家庭經濟因素未能實現棒球夢，中獎後捐出1.2億元獎金支持家鄉少棒發展，促成賽事於2013年首度舉辦。

今天出席記者會的3名中職球員樂天桃猿隊野手邱鑫、投手陳趙羿勳、台鋼雄鷹野手邱文佑都是花蓮出身的子弟兵，也都曾參與威力盃少棒賽事，邱鑫回憶，國小很少有這樣全國性的大賽，而且可以在家鄉花蓮出賽，記得當時的心情很開心，也很感謝捐款人。

威力盃 花蓮 職棒 籃球

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

亞冠賽／下一代台灣尚勇特訓班 郭天信、鍾允華挑戰接班

HBL／創辦39年將首度移師新竹縣開打 女子組預賽賽制大改革

亞冠賽／南韓12日首戰澳洲 推20歲新秀金旼俊先發

2027南山人壽台北國道馬拉松 熱血開放報名

相關新聞

亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽明天在東京巨蛋開打，中華隊將在台灣時間晚間6點迎戰地主日本隊，總教練高志綱也點名，需特別警戒的選手包括明天的先發投手金丸夢斗，以及今年日本大賽MVP正木智也。

亞冠賽／台日游擊手大比拚 李勛傑力推馬傑森：不會輸宗山壘

2026年亞洲職棒冠軍爭霸賽明天將在東京巨蛋開戰，中華隊首場賽事就將迎接「台日大戰」，屆時雙方游擊手的較量也將成一大看點，日本隊有望推出2024年選秀首輪被選進的宗山壘上陣，無論面對馬傑森、陽柏翔都是話題。

U23世界盃／中華隊帶2敗挺進超級循環賽 依序對戰韓、日、委

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽打出2勝3敗，在4隊戰績相同的膠著局面下，比較對戰後脫穎而出，搶下分組第3的晉級門票，接下來6強超級循環賽將依序對上南韓、日本及委內瑞拉。

中職／捷克隊來台備戰世界16強資格賽 21、22日與台鋼雄鷹交流賽

台灣與捷克透過棒球建立起深厚情誼，今年雙方將持續進行交流，捷克國家隊將在11月底前往中國參與世界16強資格賽，在那之前將先來台進行最後階段的集訓，並在11月21、22日在新莊棒球場與台鋼雄鷹進行2場交流賽。

中職／陳趙羿勳微調投球機制 二軍投1局體認各方面都需提升

樂天桃猿隊投手陳趙羿勳今年剛加入中職，8月已在二軍有1場出賽紀錄，他表示明顯感受到各方面都需要提升，加入職棒後也有調整投...

中職／邱文佑難忘台彩威力盃緊張感 秋訓強化身體盡快拚上一軍

台鋼雄鷹野手邱文佑今天出席花蓮台彩威力盃少棒賽記者會，回憶國小五年級時參賽體驗緊張感。邱文佑今年剛加入中職，秋訓主要著重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。