棒球／台彩威力盃少棒賽培育破百職棒好手 12月5日花蓮開打22隊爭冠

花蓮台彩威力盃少棒賽源自得獎人盼幫助孩子實現棒球夢的善心，歷年培育出破百名國內外職棒好手，今年邁入第14屆，比賽將於12月5日至8日舉行，22支球隊齊聚角逐冠軍新台幣100萬元獎金。

2026年第14屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽將於12月5日開打，來自全台21縣市、共22支球隊，地主花蓮分為兩隊參賽，離島澎湖縣及金門縣代表隊也有參賽，上屆由南投縣抱回隊史首冠，而歷年威力盃最多冠球隊為桃園代表隊的6冠。

今天開賽記者會上，台灣彩券公司董事長黃志宜致詞提到，台彩威力盃的起點，是一名中獎人希望幫助孩子實現棒球夢的心願。這名被稱為「威力叔叔」的捐款人，將幸運分享給更多熱愛棒球的孩子，讓一筆公益捐款成為持續支持基層運動的力量。

破百名目前在國內外職棒打拚的球員都曾參與過威力盃賽事，黃志宜提到，賽事走到第14屆，最有意義的是看見孩子有機會站上球場，在訓練與比賽中找到自信，透過全國性賽事舞台磨練，努力朝著成為職棒球員目標邁進。

花蓮台彩威力盃的由來，為2012年12月6日開出的威力彩頭獎，當期新台幣18.16億元獎金由3名幸運得主均分，其中一名出身花蓮的得主，年少時因家庭經濟因素未能實現棒球夢，中獎後捐出1.2億元獎金支持家鄉少棒發展，促成賽事於2013年首度舉辦。

今天出席記者會的3名中職球員樂天桃猿隊野手邱鑫、投手陳趙羿勳、台鋼雄鷹野手邱文佑都是花蓮出身的子弟兵，也都曾參與威力盃少棒賽事，邱鑫回憶，國小很少有這樣全國性的大賽，而且可以在家鄉花蓮出賽，記得當時的心情很開心，也很感謝捐款人。