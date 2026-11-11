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亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

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亞冠賽／中華隊明首戰地主日本 高志綱點名警戒金丸夢斗、正木智也

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞冠賽中華隊總教練高志綱。中華職棒聯盟提供（資料照）
亞冠賽中華隊總教練高志綱。中華職棒聯盟提供（資料照）

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽明天在東京巨蛋開打，中華隊將在台灣時間晚間6點迎戰地主日本隊，總教練高志綱也點名，需特別警戒的選手包括明天的先發投手金丸夢斗，以及今年日本大賽MVP正木智也。

中華隊今天在東京巨蛋進行官方練球行程，高志綱在練習結束後出席記者會，他提到，對於年輕球員抱持期待，「非常期待明天的比賽。」

談起這次日本隊的陣容，高志綱指出，雖然有幾位需要特別留意的選手，但不會針對特定球員，還是聚焦在團隊上，全力應戰。

而被問及最需警戒的日本選手，高志綱點名左投金丸夢斗，以及軟銀隊強打正木智也，「兩人都是實力堅強的選手，今年也都有很好的表現。」

中華隊明天在亞冠賽首戰就要面對強敵日本，日本媒體已紛紛亮牌，揭露先發投手就是外界推測的左投金丸夢斗。

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