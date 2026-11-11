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中職／捷克隊來台備戰世界16強資格賽 21、22日與台鋼雄鷹交流賽
台灣與捷克透過棒球建立起深厚情誼，今年雙方將持續進行交流，捷克國家隊將在11月底前往中國參與世界16強資格賽，在那之前將先來台進行最後階段的集訓，並在11月21、22日在新莊棒球場與台鋼雄鷹進行2場交流賽。
捷克國家隊在2024年世界棒球12強賽期間就曾來台交流，如今兩國的棒球交流仍在延續。捷克國家隊將參與11月26日起在中國廣東舉行的世界16強資格賽，並在參賽前先來台集訓，中華職棒聯盟也協助安排2場交流賽。
聯盟感謝台鋼雄鷹球團的支持與協助，將與捷克國家隊進行兩場交流賽，分別於11月21日及22日下午5點05分，在新莊棒球場登場，透過實戰切磋，提供雙方球員交流與學習的機會，也讓台灣與捷克持續深化棒球合作，促進兩國棒球運動發展。
兩場交流賽開放球迷免費入場，轉播則透過MOD愛爾達體育2台（CH201）、ELTA.tv （MAX5台無廣告）全獨家轉播。
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