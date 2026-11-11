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U23世界盃／中華隊帶2敗挺進超級循環賽 依序對戰韓、日、委

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
U23中華隊分組2勝3敗，仍晉級6強超級循環賽。 中華棒協提供
U23中華隊分組2勝3敗，仍晉級6強超級循環賽。 中華棒協提供

中華隊在U23世界盃棒球賽預賽打出2勝3敗，在4隊戰績相同的膠著局面下，比較對戰後脫穎而出，搶下分組第3的晉級門票，接下來6強超級循環賽將依序對上南韓、日本及委內瑞拉。

本屆U23世界盃在尼加拉瓜舉行，中華隊打完預賽5場賽事，對捷克、巴拿馬拿下勝利，戰績2勝3敗，把晉級命運交到其他隊伍手中。

預賽A組今天最後一場賽事，捷克驚喜以4：3擊敗地主尼加拉瓜，形成中華隊、巴拿馬、尼加拉瓜、捷克4隊戰績皆為2勝3敗的混亂局面，「4搶1」爭最後一張晉級門票。比較4隊對戰成績後，中華隊、巴拿馬皆是2勝1敗，中華隊因擊敗巴拿馬成功出線，挺進複賽。

A組最終晉級隊伍別為澳洲（4勝1敗）、波多黎各（3勝2敗）及中華隊（2勝3敗），然而中華隊因對戰澳、波都輸球，帶著0勝2敗戰績晉級超級循環賽。

B組晉級隊伍包括5戰全勝的委內瑞拉，尋求三連霸的日本隊以4勝1敗拿下分組第二晉級，南韓隊3勝2敗排名分組第三。

明天休兵一天，6強超級循環賽自12日展開，中華隊（0勝2敗）依序對上南韓（0勝2敗）、日本（1勝1敗）及委內瑞拉（2勝0敗），想力拚決賽門票壓力不小。

中華隊在上屆賽事無緣6強超級循環賽，最終排名第8，隊史在U23世界盃的最佳成績則是2022年在台灣以地主之姿拿下第3名。

世界盃 中華隊 尼加拉瓜

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