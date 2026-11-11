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亞冠賽／台日游擊手大比拚 李勛傑力推馬傑森：不會輸宗山壘

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
亞冠賽中華隊游擊手馬傑森。圖／中華職棒提供
亞冠賽中華隊游擊手馬傑森。圖／中華職棒提供

026年亞洲職棒冠軍爭霸賽明天將在東京巨蛋開戰，中華隊首場賽事就將迎接「台日大戰」，屆時雙方游擊手的較量也將成一大看點，日本隊有望推出2024年選秀首輪被選進的宗山壘上陣，無論面對馬傑森、陽柏翔都是話題。

宗山壘在2024年日職選秀首輪獲指名，加盟樂天金鷲隊，這次亞冠賽首次以職業選手身分入選日本隊，也被視為是日本隊新生代游擊手接班人，表現十分受矚目。

中華隊這次有望扛游擊的人選中，陽柏翔為宗山壘在金鷲隊的隊友，兩人也是同年選秀入隊的「同梯」，彼此競爭也互相學習。這次在亞冠賽當對手，陽柏翔事前就先向宗山壘下戰帖，要把球打到他的管區，靠腳程跑出內野安打。

樂天桃猿隊<a href='/search/tagging/2/李勛傑' rel='李勛傑' data-rel='/2/254114' class='tag'><strong>李勛傑</strong></a>。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊李勛傑。記者葉姵妤／攝影

至於中華隊另一名游擊手馬傑森，日前隨母隊樂天桃猿隊赴仙台參與樂天金鷲秋訓，首日也和宗山壘相見歡並有互動。一起赴日的猿隊李勛傑爆料，宗山壘早就知道馬傑森這號人物，還笑說：「日本的球員都知道馬傑，因為⋯⋯他的女朋友。」

在秋訓期間近距離觀察宗山壘的訓練，猿隊包括李勛傑、曾冠傑都對他的守備表現留下深刻印象。李勛傑說：「宗山壘的接球真的很厲害，但是馬傑森也不會輸；宗山壘很像是藝術家，馬傑是穩定度很好，兩個人各有各的特色。」

馬傑森 亞冠賽 李勛傑

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