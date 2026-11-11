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亞冠賽／南韓12日首戰澳洲 推20歲新秀金旼俊先發

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
南韓隊首戰澳洲，推出20歲新秀金旼俊先發。截圖自KBO 粉絲團
南韓隊首戰澳洲，推出20歲新秀金旼俊先發。截圖自KBO 粉絲團

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽明天將在東京巨蛋開打，首戰由南韓隊面對澳洲隊，南韓總教練崔元豪今天也在記者會上率先公布，將由SSG登陸者隊20歲新秀投手金旼俊（Kim Min-jun）先發上陣，後續對上日本、台灣的先發人選則先保留。

本屆亞冠賽由南韓及澳洲在明天午場賽事打頭陣，南韓首戰推出金旼俊先發，崔元豪表示，首戰通常是比較艱難的比賽，從7個人選當中選擇在韓職可以投出穩定內容的選手。金旼俊今年在韓職先發出賽17場，拿下9勝3敗，防禦率3.56。

過去兩屆賽事都是由日韓爭冠，兩隊後天在預賽的交手也受到關注，崔元豪指出，日本隊陣中有很多優秀的球員，他尤其點名經典賽國手高橋宏斗，以及讀賣巨人隊左投竹丸和幸。

崔元豪提到：「高橋宏斗能投出接近160公里的快速球，不僅球速快，也具備控球能力。」竹丸和幸則是以東京巨蛋為主場，具備控球能力，還有豐富的變化球球種。

本屆韓國隊以樂天巨人隊韓東熙擔任隊長，他同樣認為，最需要提防的日本隊投手為高橋宏斗，野手則是羅德隊重砲山口航輝。他提到，日本野手的擊球掌握度很高，陣中也有很多球速很快的投手。

南韓 澳洲 亞冠賽

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