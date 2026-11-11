U23世界盃／中華隊敲8安仍以0：1遭波多黎各完封 連兩屆落入排名賽

在尼加拉瓜舉行的U23世界盃棒球賽，中華隊在預賽最終戰對上波多黎各，吳丞顥先發5局送7K、失1分，加上雷皓博後援1局無失分，雖有效壓制對手攻勢，但中華隊打線敲8安卻沒能換回分數，終場以0：1遭完封，預賽戰績2勝3敗，落入排名賽。

中華隊想拚晉級的關鍵一役，今天由19歲左投吳丞顥扛先發，投到5局下讓首名打者靠短打點成內野安打，接著K掉下一棒但跑者盜上二壘，吳丞顥再被敲右外野安打失1分，波多黎各先馳得點，也成為此戰決定勝負的一擊。

吳丞顥共投5局，被敲出5支安打，有3次保送，送出7次三振，失1分，之後將1分差的局面交給雷皓博接手，後援1局沒有被敲安打，投出1次保送，沒有失分。

然而中華隊打線此戰共敲出8支安打，比對手多3支，攻勢卻沒能有效串連，一分難求。前兩棒合敲5安，開路先鋒、富邦悍將外野手劉承佑單場雙安，第2棒的業餘好手鄭俊瑋則是3安猛打賞，黃柏叡、蔡琞傑、鐘懷逸各1安。

中華隊完成預賽5場賽事，首戰以5：2擊敗捷克，之後對上巴拿馬以3：1贏球，其餘3場比賽對尼加拉瓜、澳洲、波多黎各都吞敗，在A組戰績2勝3敗，確定無緣6強超級循環賽，連兩屆打7到12名排名賽。