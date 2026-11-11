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亞冠賽／明開打強碰日本 先發投手陣容高志綱繼續藏

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
中華隊昨出發前往日本東京，迎接12日亞冠賽開打。圖／中華職棒提供
中華隊昨出發前往日本東京，迎接12日亞冠賽開打。圖／中華職棒提供

第三屆亞洲職棒冠軍爭霸賽明天將在東京巨蛋點燃戰火，中華隊在過去兩屆都以第三名作收，不曾贏過日本、南韓隊，本屆尋求突破，首場賽事就要強碰尋求三連霸的日本隊。

本屆亞冠賽以二○○二年以後出生的選手為主體，上演年輕世代相爭，對多數中華隊國手來說，成棒階級國際賽以及踏上東京巨蛋比賽都是初體驗。總教練高志綱表示，台灣已有台北大巨蛋，對他們適應東蛋多少會有幫助，「會再提醒選手，東蛋和台北大巨蛋的差異性，對職業選手來說，應該都可以很快調整過來。」

至於備受關注的先發投手人選，高志綱仍未鬆口，「先讓我保留一下，後面會再慢慢公布。」中華隊將從明天起依序對戰日本、澳洲、南韓隊，決賽則在十五日登場。

中華隊昨天啟程，送機現場還有驚喜角色，這次未在教練團名單的曾豪駒、林岳平也到場相挺。高志綱感謝這些曾經的國家隊夥伴對國家隊的關心，「希望可以帶著他們的關心、他們的力量一起面對這次比賽。」

中華職棒聯盟會長蔡其昌因近日仍有立法院會議，延到後天出發，此行還有重要任務，將與日方簽約，正式拍板日本國家隊明年三月來台交流賽。

蔡其昌表示，日本與台灣地理位置相對較近，棒球水準也高，希望與日本隊交流可以更加頻繁、常態化。他也提到，球迷一直在敲碗想與日本、美國職棒交手，現在有了台北大巨蛋，也讓籌辦這類比賽的可能性高出很多，一來避免天氣為比賽帶來變數、擔憂巨大損失，二來座位變多，票價就能合理化，讓更多球迷可以進場。

高志綱 亞冠賽 東京巨蛋

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