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亞冠賽／牛棚當正式比賽來投 金丸夢斗站上東蛋投手丘練投46球
中日龍隊左投金丸夢斗有望為日本隊扛起亞冠賽開幕戰，先發面對中華隊，今天在東京巨蛋罕見直接站上投手丘，在媒體面前進行公開牛棚練投，他對此解釋，希望以正式比賽的心情來投。
亞冠賽12日開打，中華隊、日本隊在首日就要過招，雙方先發投手都尚未亮牌，日本媒體皆預測金丸夢斗扛中華隊一戰機率高，竹丸和幸則可能面對南韓隊。
金丸今天站上投手丘練投，共用46球，使用直球、曲球、卡特球、變速球、指叉球。投手教練倉野信次表示，他的調整非常順利，「他連經典賽都參加過，國家隊經驗豐富，非常清楚自己該做什麼事情。」
金丸表示，目前身體狀況很好，重點是能否在實際比賽氛圍中投出自己的實力，「到了正式比賽時，現場聲音一定也會非常熱烈，希望在緊張的氛圍中，也能投出自己應有的水準。」
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