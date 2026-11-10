棒球／曾峻岳又獲日媒封號「台灣至寶」 網友調侃都第幾代了？

富邦悍將終結者曾峻岳近日宣布挑戰大聯盟，吸引各大媒體關注，日媒《東京體育報》更以「台灣至寶」形容這位最快球速158公里的強投。然而，這個稱號早已不是首次出現，從王建民、呂明賜、王柏融到陳傑憲，都曾獲得日媒類似美譽，也讓網友忍不住調侃，「台灣至寶」是不是已變成量產稱號。

《東京體育報》9日以「『台灣至寶』曾峻岳宣布挑戰大聯盟，曾引發日職爭奪戰的158公里右投」為題報導，回顧這位25歲右投手曾引發多達7支日職球團爭取加盟的經歷，並介紹他在中職累積91次救援成功、56次中繼成功的實績。

不過，日媒熟悉的「台灣至寶」稱號，也讓網友在Threads笑稱「又有新的台灣の至宝了，這是幾代了？」更整理出一份「歷代台灣至寶」名單。

早在2013年，《日刊現代》就曾以「台灣至寶」形容前洋基王牌王建民，當時報導提及軟銀鷹對他的興趣，並回顧他在2006、2007年連續兩季拿下19勝的輝煌經歷。

2016年，《Number》則以「台灣棒球至寶」介紹前中職強打張泰山，當時他已轉戰日本獨立聯盟德島藍短襪，報導回顧他在台灣締造的輝煌紀錄，形容這位台灣棒壇傳奇人物。

接著是球迷相當熟悉的「大王」王柏融。2017年他在中職打出驚人成績，日媒便以「台灣至寶」介紹這位連續兩季打擊率突破4成的強打者。到了2018年，《每日體育》更將「台灣至寶」放進新聞標題。

2021年效力西武獅的吳念庭，同樣加入「至寶」行列。日本太平洋聯盟官方影音平台曾以「台灣至寶」為題，製作他單場繳出雙安、包含全壘打的精華影片，隨後官方專文也討論，他能否成為西武新一代的「台灣至寶」。

2023年則輪到孫易磊。當時他以U18台灣代表隊王牌之姿加盟日本火腿，《日刊體育》、《每日體育》等媒體相繼冠上「台灣至寶」稱號，期待他能成為繼郭泰源之後新一代「東方特快車」。

有趣的是，這個稱號不只能頒給年輕新秀，連退役多年的傳奇球星都能「補發」。2024年巨人來台進行交流賽時，《每日體育》在介紹回到球場的昔日巨人重砲呂明賜時，同樣以「台灣至寶」稱呼他，讓這位1988年加盟日職、曾在初登場後17場比賽狂轟10發全壘打的名將，加入至寶行列。

2025年，日本太平洋聯盟官方媒體又在古林睿煬日職初登板前，以「台灣至寶古林睿煬迎接NPB初登板」為題報導，讓同樣效力日本火腿的古林與孫易磊，都先後獲得這項稱號。

來到2026年，「台灣至寶」的產量更是持續增加。西武獅外野手林安可在赴日後，獲得《體育日本》及太平洋聯盟官方影音平台以至寶形容；加盟軟銀鷹的徐若熙，同樣被《日刊體育》、《體育報知》等媒體冠上這項稱號。

就連沒有旅日的「台灣隊長」陳傑憲，也沒被日媒遺忘。今年3月世界棒球經典賽開打前，日本媒體介紹這位曾在2024年世界12強冠軍戰，從日本隊強投戶鄉翔征手中轟出關鍵3分砲的隊長，同樣以「台灣至寶」形容他，提醒日本隊必須提防這位「東京巨蛋之男」。

如今曾峻岳再度獲得相同美譽，若將王建民、張泰山、王柏融、吳念庭、孫易磊、呂明賜、古林睿煬、林安可、徐若熙及陳傑憲一併列入，至少已有11名台灣球員在日本媒體或日職相關平台被冠上「台灣至寶」及類似稱號。

消息也讓PTT網友笑稱「台灣至寶流水線」、「至寶永動機」，更有人調侃「每個都至寶，就沒點新詞嗎？」。