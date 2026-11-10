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U23世界盃／A組大混戰還無晉級球隊 中華隊明晨戰波多黎各拚打開活路

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊出戰U23世界盃棒球賽，預賽前4場打完取得2勝2敗。圖／中華棒協提供
中華隊出戰U23世界盃棒球賽，預賽前4場打完取得2勝2敗。圖／中華棒協提供

U23世界盃棒球賽第四天賽程落幕，A組局勢混亂，還沒有球隊確定拿到晉級門票，包括中華隊在內共4隊2勝2敗；B組日本、委內瑞拉都是4勝0敗，雙雙確定晉級超級循環複賽，明天正面過招爭取分組第一。

中華隊今天以0：4遭到澳洲隊完封，同日波多黎各9：0擊敗捷克隊、巴拿馬4：0擊敗尼加拉瓜隊，目前澳洲隊3勝1敗排名A組第一，中華隊、尼加拉瓜、巴拿馬、波多黎各隊都是2勝2敗，捷克隊則是1勝3敗。

中華隊在預賽前4場擊敗捷克、巴拿馬隊，輸給尼加拉瓜、澳洲隊，明天凌晨4點30分與波多黎各交手，不論勝敗，晉級命運都要看接下來早上8點澳洲隊與巴拿馬隊之戰、8點30分尼加拉瓜與捷克隊之戰結果。

若中華隊能取得第3勝，才能在晉級局勢占據有利位置，若輸球，就必須寄望澳洲隊擊敗巴拿馬隊、捷克隊擊敗尼加拉瓜隊，才能形成4隊2勝3敗保住晉級希望。

波多黎各 中華隊 世界盃

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