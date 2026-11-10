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棒球／穀保OB球星見面會15日登場 林昱珉、王彥程等人出席

中央社／ 台北10日電
穀保家商15日將舉辦OB球星見面會，林昱珉（左）、王彥程等旅外與中職校友出席受獎。 聯合報系資料照
穀保家商15日將舉辦OB球星見面會，林昱珉（左）、王彥程等旅外與中職校友出席受獎。 聯合報系資料照

國內青棒強權穀保家商將於15日舉辦「穀保OB球星見面會」，由OB會長林智平率領，包括今年亞運銅牌班底林昱珉王彥程，還有眾多旅外、中職穀保校友預計都會出席。

穀保家商棒球隊為台灣棒球不斷培養出無數頂尖選手，教練們的努力不懈幫助球員們突破自我，在棒球路上不斷成長茁壯。校友會也不斷提供各種協助，讓球員們在征戰世界的舞臺的同時能夠無後顧之憂，全力發揮自身的實力，也為國家爭取到了無數的榮耀。

穀保家商棒球隊預計15日在新北市三重棒球場舉辦「穀保OB球星見面會」，活動預計下午1時30分開始，出席貴賓含穀保校友會會長蔡政呈、穀保OB會長林智平。

活動安排頒獎給傑出校友，包括今年參加名古屋亞運奪下銅牌的台灣隊班底林昱珉、王彥程，另外旅外球員孫易磊、林盛恩、沈家羲、黃仲翔等人也預計到場，中職球星則有王威晨、陳冠宇、邱智呈、呂詠臻等人預計也會出席。

穀保家商棒球隊成立於1995年，為台灣基層棒球人才搖籃，2019年U18世界盃棒球賽冠軍隊半數選手來自穀保、2024年世界12強棒球賽冠軍隊中有6名選手是穀保校友。受少子化衝擊，穀保家商將於116年起停招現行職科，朝精緻高國中小學轉型，也確定棒球隊將於2027年8月1日轉入三重高中。

王彥程 林昱珉 穀保

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