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中職／桃猿神速再綁艾菩樂 新球季續與威能帝組洋投輪值

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊今天再公布好消息，確定與本季穩定貢獻的洋投艾菩樂完成續約。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天再公布好消息，確定與本季穩定貢獻的洋投艾菩樂完成續約。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天再公布好消息，確定與本季穩定貢獻的洋投艾菩樂完成續約，加上還有複數年合約的威能帝，新球季洋投陣容已確定兩人。

艾菩樂從2023年起就在中職打拚，陸續以艾普勒之名效力富邦悍將、以艾璞樂之名效力味全龍隊，本季轉戰猿隊，例行賽出賽23場皆為先發，累積150.2局投球，拿下6勝9敗、防禦率2.81，表現開低走高，下半季儼然成為陣中最穩洋投，全年6勝有5勝集中於下半季，展現穩定的先發戰力。

對於能夠續留桃猿，艾菩樂表示，「很開心能夠繼續和樂天隊友們並肩奮戰，在桃猿隊，無論是球團、隊友還是10號隊友，都給予我很多照顧與支持，讓我感受到這裡就像一家人一樣。」

猿隊球團表示，「艾菩樂本季的表現大家有目共睹，是球隊先發輪值中相當重要的戰力，很開心能順利與他達成續約共識。期待明年艾菩樂持續為桃猿軍團貢獻，與團隊一同努力，帶領球隊重返總冠軍榮耀。」

威能帝 桃猿 中職

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