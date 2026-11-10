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影／2026亞冠賽台灣代表隊出發 搭星宇航空「空山金」盼奪金

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
星宇航空特別安排空山金彩繪機執飛，期盼為中華隊帶來好運，在賽場上全力以赴、勇奪佳績「搭金機、奪金牌」。記者黃仲明／攝影
星宇航空特別安排空山金彩繪機執飛，期盼為中華隊帶來好運，在賽場上全力以赴、勇奪佳績「搭金機、奪金牌」。記者黃仲明／攝影

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽預計12日起在日本東京巨蛋開打，台灣代表隊球員及教練今天上午搭乘星宇航空JX-800班機出發。星宇航空特別安排空山金彩繪機執飛，期盼為中華隊帶來好運，在賽場上全力以赴、勇奪佳績「搭金機、奪金牌」。中職大聯盟會長蔡其昌到場送機，感謝星宇航空特別安排空山金班機執飛，也祝福國家隊可以再次拿到好成績。

中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌致詞表示，本次亞冠賽中華隊以24歲以下的選手為主體。特別感謝星宇航空與聯盟合作協助球員赴日，還特別安排「空山金彩繪機」，就是希望球員可以奪得金牌。

蔡其昌說，感謝高志綱帶領的教練團，從集訓到熱身賽幫助球員磨合，相信默契應該會越來越好。也感謝隊長郭天信快速整合球隊的年輕好手，營造奮鬥打拼、贏球的氛圍，也謝謝球迷朋友到場為球員送行。因為立法院還在開會，所以他會星期五再前往會合，也祝福國家隊可以再次拿到好成績。

總教練高志綱指出，希望選手面對比賽展現出年輕人的活力拚勁，過程中抱持著勝負的心態、拿出百分之百投入在比賽中。對年輕選手來說東京大巨蛋的確是令人覺得新鮮的場地，因為台灣也有巨蛋了，相信對職業選手來說可以很快調整過來，希望選手們繼續抱持著團隊的信念，好好面對比賽。

星宇航空表示，飛機不只是交通工具，更是承載夢想、傳遞情感的重要橋梁。為了替中華隊加油打氣，除了安排空山金藝術機執飛，更精心準備專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾與京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，致贈中華隊代表團及當班旅客，讓應援氣氛從登機前就熱烈展開，邀請所有旅客一同為Team Taiwan集氣。

此外，星宇航空也特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途，為即將出賽的選手們送上最真摯的祝福。

星宇航空也特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途，為即將出賽的選手們送上最真摯的祝福。圖／桃園國際機場記者聯誼會提供
星宇航空也特別安排曾代表中華隊出賽的棒球女國手、現任空服組員張甄芸，以當班組員隨行服務，以不同身分陪伴中華隊踏上征途，為即將出賽的選手們送上最真摯的祝福。圖／桃園國際機場記者聯誼會提供

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽預計12日起在日本東京巨蛋開打，台灣代表隊球員及教練今天上午搭乘星宇航空JX-800班機出發。記者黃仲明／攝影
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽預計12日起在日本東京巨蛋開打，台灣代表隊球員及教練今天上午搭乘星宇航空JX-800班機出發。記者黃仲明／攝影

中職大聯盟會長蔡其昌到場送機，感謝星宇航空特別安排空山金班機執飛，也祝福國家隊可以再次拿到好成績。記者黃仲明／攝影
中職大聯盟會長蔡其昌到場送機，感謝星宇航空特別安排空山金班機執飛，也祝福國家隊可以再次拿到好成績。記者黃仲明／攝影

星宇航空為了替中華隊加油打氣，除了安排空山金藝術機執飛，更精心準備專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾。記者黃仲明／攝影
星宇航空為了替中華隊加油打氣，除了安排空山金藝術機執飛，更精心準備專屬「Fly In Gold! Go For Gold!」應援毛巾。記者黃仲明／攝影

2026亞洲職棒冠軍爭霸賽台灣代表隊隊長郭天信。記者黃仲明／攝影
2026亞洲職棒冠軍爭霸賽台灣代表隊隊長郭天信。記者黃仲明／攝影

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