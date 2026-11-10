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亞冠賽／林岳平、曾豪駒來送機！高志綱：帶著兩人力量一起面對比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊前往日本東京，迎接12日亞冠賽開打。圖／中華職棒提供
中華隊前往日本東京，迎接12日亞冠賽開打。圖／中華職棒提供

高志綱首度扛下國家隊教頭任務，帶領年輕的中華隊挑戰第三屆亞冠賽，今天全隊搭機出發日本東京，包括林岳平曾豪駒都到場相挺。

亞冠賽將在12日開打，中華隊今天啟程前往東京，搭乘星宇航空JX800航班出征，星宇航空特別安排AIRSORAYAMA GOLD藝術機執飛，傳遞「FLY IN GOLD! GO FOR GOLD!」的祝福。此外，也準備應援航班專屬毛巾，以及由京盛宇提供的「夢想好棒」茶包，贈送當班旅客；選手及教練團每人也獲贈一條STARLUX AIRSORAYAMA飛行飄帶，將金好運一同帶往東京。

對於許多年輕選手來說，這次前進東京巨蛋都是初體驗，高志綱也說他們可能會對場地感到新鮮，但台灣已有台北大巨蛋，多少對他們適應東蛋會有幫助，「會再提醒和台北大巨蛋的差異性，對職業選手來說，應該都可以很快調整過來。」

至於先發投手安排，高志綱仍未鬆口，「先讓我保留一下，後面會再慢慢公布。」隨軟銀鷹隊秋訓的味全龍隊劉俊緯、曾聖安，將在今天於東京與團隊會合，高志綱表示，回報是說狀況不錯，但還是要實際看到後，才會有比較篤定的感覺。

今天送機現場還有驚喜角色，林岳平、曾豪駒都到場相挺，被問到此事，高志綱也笑答：「要叫他來問一下嗎？」他表示，「謝謝這些曾經的國家隊夥伴，對國家隊的關心，希望可以帶著他們的關心、他們的力量一起面對這次比賽。」

林岳平 高志綱 曾豪駒

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