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亞冠賽／日本武士3月初登台迎戰中華隊 蔡其昌曝能成行多虧有「蛋」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職會長蔡其昌（前左2）。 中央社
中職會長蔡其昌（前左2）。 中央社

中華隊今天啟程前往日本東京，準備迎接12日亞冠賽開打，中職聯盟會長蔡其昌也將在周五出發，這趟除了相挺中華隊外，還肩負與日方簽約任務，將正式敲定日本武士隊在明年3月登台，與中華隊進行兩場交流賽。

蔡其昌今天到場為中華隊送機，而他因為這幾天還有立法院的會議，將延後到周五出發，先由聯盟秘書長楊清瓏代表陪同中華隊一起前往東京。

中華隊將在明年3月初於台北大巨蛋與日本武士隊進行交流賽，蔡其昌指出，早在先前提出「情蒐常態化」時就有講到希望讓交流賽常態化的構想，但因先前都有碰到國際賽，所以才沒有額外再辦，而明年是年底才有世界12強棒球賽，年初沒有比賽，因此希望利用這段空檔。

「已經和日方接觸一段時間。」蔡其昌表示，「最後，終於武士隊可以出國了，以前武士交流賽都是在日本打，應該可以說是武士隊第一次出國，聯盟會等簽約確定後，就會把相關細節售票一併公布。」

蔡其昌指出，日本與台灣地理位置相對較近，棒球水準也高，希望與日職的交流可以頻繁化、常態化，「除了選手實力提升，票房也會比較好。」

他也提到，球迷一直在敲碗想與日本武士、美國職棒打比賽，現在有了台灣大巨蛋，也讓籌辦這類比賽的可能性高出很多，還沒有大巨蛋時，「如果颳風下雨，比賽就毀了，不像我們自己聯賽，可以慢幾天再來打，這都是巨大損失；就算沒有颳風下雨，以以往場地來說，座位大概1萬9000人左右，票價要賣很高才能cover成本，現在有大巨蛋4萬人座位，票價就可以合理化，讓更多球迷可以接受、願意進場。」

亞冠賽 蔡其昌 中華隊

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