U23世界盃／中華隊僅敲4安打遭澳洲完封 晉級之路看明晨過招波多黎各

中華隊在U23世界盃棒球賽再吞一敗，今天以0：4遭到澳洲隊完封，打線只敲出4安打，目前在預賽2勝2敗，明天凌晨4點30分迎戰波多黎各，力爭前進超級循環複賽。

中華隊由效力讀賣巨人的左投黃錦豪先發3.2局被敲6安打、失2分（無責失），送出5次三振，前3局未失分，第四局讓澳洲隊前兩棒都上壘，面對對手執行短打，黃錦豪傳一壘發生爆傳，澳洲後續靠滾地球、安打各送回1分。

第二任投手楊家凱續投第五局，面對前兩位打者，接連被敲出二壘打、三壘打再度掉分；吳瑞璁接手，澳洲隊第四棒史塔格（Max Stagg）也敲安打再帶有打點，中華隊陷於0：4落後。

澳洲隊共用3任投手、包括2位左投，讓中華隊全場只有4安打，第九棒鐘懷逸雙安，吳柏萱、葉弘仁各1安。

中華隊打完前4場取得2勝2敗，晉級情勢未明，明天將在預賽最後一場碰上波多黎各，分組前三將前進超級循環複賽，否則就只打排名賽。