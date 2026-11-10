聽新聞
0:00 / 0:00
亞冠賽12日東京開打 迎戰日韓砲手 郭天信不怯戰
中華隊今天早上搭機前往日本東京，迎接十二日「亞洲職棒冠軍爭霸賽」正式開打。本屆陣容攤開缺乏砲手，隊長郭天信本季九轟已是全隊最多轟選手，相比南韓隊有四十五轟的金倒永、日本隊有卅八轟的山口航輝壓陣，難以給予對手致命一擊。中華隊總教練高志綱期許團隊力量發揮，郭天信則謹記大谷翔平金句「不要仰望對手」，盼中華隊不要未戰先怯。
中華隊從本月一日展開集訓，至八日賽後確定廿八人名單，全隊今早搭機前往東京，馬上就要趕赴東京巨蛋練球，正式比賽將從十二日起依序過招日本、澳洲、南韓隊，十五日由前兩名打冠軍賽、後兩名打季軍賽。
中華隊在過去兩屆面對日本、南韓合計○勝四敗，只贏過澳洲，還在尋求賽史面對兩隊首勝，缺乏砲手的陣型成為最大擔憂，高志綱也坦言，這批隊伍必須靠團隊的力量去作戰。
南韓主砲為今年韓職全壘打王、單季四十五轟的金倒永，日本以「外卡」啟用山口航輝、正木智也，兩人本季分別敲出卅八轟、廿八轟。相較之下，郭天信單季九轟，在中職已能卡位第五，砲管顯得迷你。
郭天信認為不必未戰先怯，「那是他們打一百多場出來的成績，短期比賽才四場、就四天，可能那四場狀況沒那麼好，我覺得還不一定。」他也提到，「總教練有說，平常可以去觀察、揣摩這些很強的選手，但當你真正面對他們時，就像大谷在經典賽講的，去那邊不是去仰望他們，是要去跟他們輸贏」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。