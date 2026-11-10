Ｕ23世界盃 林佾葳神救援 擊敗巴拿馬

中華隊遠征尼加拉瓜參戰Ｕ廿三世界盃棒球賽，昨晨靠名古屋亞運聲名大噪的林佾葳再次挺身而出，「中一日」登板後援兩局，加上中信兄弟隊黃鈞麟敲出致勝兩分打點二壘打，終場以三比一擊敗巴拿馬隊，前三場打完在預賽Ａ組二勝一敗。

中華隊在Ｕ廿三世界盃的隊史最佳成績為二○二二年在台灣打下季軍，上屆由中國大陸紹興主辦，中華隊取得歷年來最差的第八名；本屆中華隊預賽分在Ａ組，爭取分組前三晉級超級循環複賽，第一場擊敗捷克隊、第二場不敵尼加拉瓜隊，昨天面對巴拿馬的比賽對晉級局勢相當關鍵。

中華隊先在第五局靠鐘懷逸三壘打、鄭俊瑋一壘打串連先馳得點，來自味全龍隊的先發投手林柏佑投四局僅被敲一安打、無失分退場，第二任投手吳丞顥在第六局以保送開局後退場，林佾葳接手，遭巴拿馬兩支安打送回分數追平戰局。

中華隊第七局的攻勢從蔡琞傑安打開啟，葉弘仁短打形成野手選擇安全上壘，推進二、三壘有人後，鄭俊瑋再選保送擠成滿壘，黃鈞麟以一棒送回兩分，中華隊取得三比一領先。

林佾葳對捷克完投勝，僅休一天，又後援吃下兩局、卅五球，被敲兩安打、無失分，中華隊本屆目前兩勝勝利投手都是他。