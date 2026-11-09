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亞冠賽／金倒永確定不是開路先鋒 韓媒點出超過10年未贏日本

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
南韓隊金倒永在亞冠賽的表現倍受矚目。聯合報系資料照
南韓隊金倒永在亞冠賽的表現倍受矚目。聯合報系資料照

第3屆亞洲職棒冠軍爭霸賽將於12日在東京巨蛋開打，南韓隊今天出發飛往日本，最受矚目的球星無疑是金倒永，總教練崔元豪已經設定他的棒次，不是開路先鋒，而是第二棒或第三棒。

南韓從12日起，預賽對手分別是澳洲、日本、中華隊，全力爭取15日晉級冠軍賽的機會；崔元豪今天在出發前表示，一度非常擔心未參加韓職季後賽球員的競技狀態、比賽感覺會受到影響，雖然只打了兩場熱身賽，但他們的表現比預期還好，相信亞冠賽會有出色發揮。

南韓在前兩屆亞冠賽都是亞軍，不敵地主日本隊，朝鮮日報特別提到，包括職業球員參加的國際賽中，南韓已經超過10年未曾擊敗日本。崔元豪說：「我們當然想贏日本，由於投手陣容有限，必須好好安排接下來這4場比賽。」

中華、南韓14日交手，對兩隊都是非贏不可的比賽，崔元豪表示，預賽對決日本隔天再戰中華隊，到時根據實際戰況調配後援投手。

南韓全力備戰亞冠賽，先在國內進行兩場熱身賽，金倒永6日對尚武隊之戰轟出雙響砲，近況相當不錯，也是中華隊必須特別提防的打者；金倒永在韓職起亞虎隊通常擔任第3棒、季後賽改打第2棒，之前世界棒球經典賽則是開路先鋒，崔元豪說：「亞冠賽未考慮讓他打第1棒，接下來兩棒最合適，會綜合考慮他的前後棒次再做最後決定。」

崔元豪表示，這次賽事主要目的是讓年輕球員累積國際賽經驗，14名投手有9人將是首次在東京巨蛋亮相，首次登板難免會緊張，也需要時間適應場地，不過隊上也有經驗豐富的球員，相信可幫助這些人成長。

金倒永 亞冠賽 日本

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