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棒球／費爾柴德結婚一周年甜蜜放閃！兩人曬婚紗照羨煞網友

聯合新聞網／ 綜合報導
費爾柴德與漢娜結婚一周年雙雙放閃。 圖擷自stu_fairchild4 IG
費爾柴德與漢娜結婚一周年雙雙放閃。 圖擷自stu_fairchild4 IG

「費仔」費爾柴德Stuart Fairchild）在今年3月代表中華隊征戰世界棒球經典賽後人氣暴漲，圈粉無數台灣球迷，近期更帶著愛妻漢娜（Hanna Fairchild）及家人重返台灣，行程相當豐富。在台期間適逢結婚一周年，夫妻倆也不忘在社群平台甜蜜放閃，接連曬出婚紗照與結婚典禮畫面，幸福模樣閃瞎大批網友。

費爾柴德7日在個人Instagram分享6張婚紗照及婚禮照片，紀錄兩人攜手步入婚姻的甜蜜時刻，並寫下「One year married to the love of my life」（與我生命中最愛的人結婚滿一周年），簡單一句話流露滿滿愛意。貼文曝光後吸引大批粉絲按讚，截至目前已累積超過2萬5000人按讚。

夫妻倆接力曬恩愛，愛妻漢娜也在8日透過Threads分享一張黑白婚紗照，並寫下「11.07.25 🦢 happy anniversary」，同時標記費爾柴德，向另一半獻上結婚周年祝福。

兩人的貼文在台灣引起熱烈討論，網友紛紛留言祝福，「郎才女貌」、「好像王子公主」、「太閃了」、「恭喜」，不少球迷也被這組婚紗照圈粉，直呼畫面實在太幸福美滿。

費爾柴德 Stuart Fairchild

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