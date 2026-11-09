日職／火腿取消上壘刻意打招呼 新庄剛志：也沒必要對裁判拍馬屁

日本火腿隊監督新庄剛志已經決定，將從明年球季開始取消球員在比賽中向對手問候的做法，日本媒體Sponichi Annex指出，新庄認為這些問候，就算對裁判致意也毫無必要，看起來就像在阿諛奉承。

這是日職比賽長年習慣性的做法，不少球員攻占二壘後，會向對方外野手或裁判點頭致意，新庄在火腿結束秋訓後明確表達立場：「這種非要等到對方外野手注意到才點頭致意的行為，就從我們球隊開始，這一切到此為止！要以比賽優先，別把致意放在首位。」

Sponichi Annex指出，日本棒界有一種不成文的規矩，就是必須向來自家鄉或母校的前輩打招呼，新庄對這種慣例提出質疑：「這些禮節放在賽前不是更好嗎？」他認為比賽中過於拘泥這些動作，有時甚至會耽誤從休息區向場內傳達戰術暗號，而且向裁判打招呼，怎麼看都像是在拍馬屁、巴結討好他們，期待整個棒界改變做法。

新庄2022年成為火腿監督，明年邁入領軍第6季，日職官方將在1月召開兩聯盟12隊監督會議，他說：「其實沒必要刻意提出此事，搞得太複雜，希望各隊能達成共識，既然火腿不再進行這些問候，大家乾脆也都別打招呼了。」