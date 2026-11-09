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中職／遭強襲球擊中臉部後復出 莊昕諺吐心聲：沒想過那麼快就可以出賽
樂天桃猿投手莊昕諺9月中旬遭強襲球正面擊中臉部，經歷顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂等傷勢，接受手術後休養近2個月，終於在桃園亞洲職棒交流賽重返投手丘。雖然順利完成登板任務，但莊昕諺坦言，自己原本沒想到這麼快就能重新出賽，也透露心中仍有一點恐懼需要克服，感謝球迷現場熱情的掌聲與支持，並期許自己好好準備明年球季，找回站在投手丘上無所畏懼的自己。
莊昕諺在9月14日作客台鋼雄鷹的比賽時，被王博玄擊出的強襲球正面擊中臉部，當下倒地不起、場面相當驚悚，隨後由擔架抬出場送醫，經檢查確認有顏面骨折、撕裂傷及牙齒斷裂等傷勢，必須接受手術治療。經過近2個月休養，他終於在8日桃園亞洲職棒交流賽對上日職東北樂天金鷲的比賽中登板，九局上場時，現場球迷也熱情呼喊他的名字，給予滿滿鼓勵。
儘管面對首名打者就被敲出安打，不過他隨後先製造飛球出局，再靠著一壘手張趙紘接殺平飛球後，隨即觸殺回壘不及的一壘跑者，策動雙殺守備，讓莊昕諺以變相三上三下完成任務。
莊昕諺昨晚也透過Threads分享重返賽場的心情，坦言「完全沒想過自己那麼快就可以出賽」，能夠再次站上投手丘讓他相當開心，但也不避諱提到心理上仍有些關卡需要跨越，「還有一點的恐懼要去克服」。他也特別感謝球迷在場邊給予的支持，直言大家的掌聲自己都有聽見，甚至大聲到讓他有點害羞。
隨著今年球季賽事告一段落，莊昕諺也將重心放在接下來的休養與訓練，希望為明年球季做好準備。他在貼文最後寫下：「我會在回到那個站在投手丘上什麼都不怕的我」，展現重新找回投球自信的決心。
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