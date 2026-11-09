中職／猿隊和梁家榮簽下3年合約 包含激勵獎金總值最高2820萬元

樂天桃猿隊今天正式宣布與隊長梁家榮達成共識，簽下3年合約，包含激勵獎金在內總值最高2820萬元；猿隊表示，這份複數年約是球團肯定這位在球隊一路成長的選手，也代表梁家榮將繼續以隊長身分「做伙」朝下一座冠軍前進。

梁家榮2013年以選秀會第一輪指名加入猿隊，已效力14個球季，生涯一軍出賽822場，累積718支安打、34支全壘打、313分打點，打擊率2成82，展望明年球季有望達成生涯800安與900場出賽的里程碑。

回顧2023年，梁家榮以打擊率3成38拿下中職打擊王，同年入選最佳十人獎三壘手，並獲8月單月 MVP，歷經多年磨練已蛻變為聯盟頂尖的強打。

除了例行賽的穩定輸出，梁家榮在關鍵時刻更展現大將之風，去年台灣大賽第五戰在球隊落後的八局打出個人首轟，點燃一局3分的追平攻勢，全場5打數3安打，帶領球隊在延長賽擊敗中信兄弟隊，順利拿下總冠軍。

猿隊指出，梁家榮今年接下隊長重任後，延續國中、高中時期擔任隊長的經驗，在場上以身作則，在場下則是教練團與選手之間的溝通橋樑，照顧年輕球員、凝聚團隊士氣，展現沉穩的領導風範；他不僅是內野核心戰力，更是球隊精神的傳承者，此次雙方在充分溝通後順利達成3年合約共識，球團期盼梁家榮未來能持續發光發熱，與所有10號隊友「做伙」並肩作戰，攜手再創榮耀。