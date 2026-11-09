中職／早已聽聞葉總有意卸下兵符 郭天信私心不想讓他走：我會難過

味全龍隊今年風光奪冠，總教練葉君璋卻早已動了不論成敗交出兵符的念頭，郭天信早在今年初就有耳聞，看著葉總一路以來承擔的壓力、這段時間的辛苦，讓郭天信感嘆說出2023年這座總冠軍，對當時還不夠成熟的龍隊來說，似乎來得有點太早了。

龍隊從重組以來，葉君璋為唯一教頭，帶領球隊拿下1座二軍總冠軍、2座一軍總冠軍，卻在今年稱霸後傳出有意離開教頭位置，在頒獎典禮上「不管明年角色是什麼」發言，引發無限遐想。

郭天信對於葉總的心思早已心裡有底，「其實我今年一開始就有聽說，因為我有一些內部消息。」龍隊重生的腳步，郭天信同樣每一步都跟著一起走過，「不是說換教練不好，只是在一起那麼久了，7年一起拿了3個冠軍，把我們從19、20歲帶到現在，看著我們長大，當然會覺得如果他不帶了會很可惜，他是我進職業的第一個總教練、也是目前唯一一個總教練。」

葉君璋一路以來承擔的壓力，郭天信看在眼裡，甚至說出「現在回過頭看，我們2023年拿到冠軍，好像有點太早了。」

郭天信解釋，「感覺那時的我們，還沒有真正成熟，後來兩年大家綁手綁腳，覺得冠軍要有冠軍樣，但明明每年的狀況都不一樣。」他說葉總為此一直都在努力，想辦法讓選手從冠軍頭銜跳脫出來。

郭天信說，不管最終決定會是怎樣，都尊重葉總的選擇，「當然希望他可以留下來，如果他真的走了，我會滿難過，但他有自己的考量，這段時間也是真的很累了。」