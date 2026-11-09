亞冠賽／日韓擁「40轟級」主砲 中華隊最多轟郭天信記得大谷說過1句話

中華隊28人名單正式成形，將在明天啟程前往日本東京參戰亞冠賽，本屆陣容缺乏砲手，今年球季敲出9轟的郭天信，已是陣中最多轟打者，他自己也有注意到這件事，但強調短期比賽什麼事都很難說，既然參賽了，就是要去和對手輸贏，謹記大谷翔平一席「不要仰望對手」金句。

南韓隊主砲為本季韓職全壘打王、單季45轟的金倒永，日本隊以「外卡」啟用山口航輝、正木智也，兩人本季分別敲出38轟、28轟。相較之下，郭天信單季9轟，在中職已能卡位第5，也是這次中華隊陣中的單季最多轟打者。

郭天信自己也知道這件事，他透露第一天熱身賽打指定打擊時，隊友就有開玩笑說「為什麼可以？」而他回答：「因為我是這裡最多轟的」，隊友們也說：「喔，好吧，那算了。」

看中華隊與日韓砲管差距，郭天信說：「短期比賽才4場、就4天，什麼東西都很難說，那是他們打100多場出來的成績，可能那4場狀況沒那麼好，我覺得還不一定。」他也認為，球季賽全壘打數呈現如此大的差距，中職用球也有影響。

郭天信強調，「4場比賽變化很大、不確定因素很多，不用把對手想得太可怕，雖然對手成績很好，但去就是要跟人家輸贏，總教練有提到，平常可以去觀察、揣摩這些很強的選手，但當你真正面對他們時，就像大谷在經典賽講的，去那邊不是去仰望他們，是要去跟他們輸贏。」

郭天信看中華隊陣中，也有潛藏的未來砲手，他給出的答案是王念好、林佳緯，「他們兩個人的打擊天賦真的很高。」