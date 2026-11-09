亞冠賽／官網28人名單不見張誠恩卻有鄭澔為誤植 中華隊已請日方更正

亞冠賽中華隊經過兩場熱身賽磨刀後，昨天公布28人正選名單，然而官方網站出現的選手名單有落差，不見張誠恩、多了鄭澔，中華隊對此已請日方盡快協助更正，仍以昨天公布的選手名單為主。

中華隊33人培訓名單在昨天縮編，未能進入28人正選名單的選手包括投手鄭澔、李欣穎（外卡）、捕手陳世嘉、外野手張皓崴、何品室融。

而張誠恩以遞補之姿進入培訓隊，昨天在熱身賽突破僵局一口氣丟掉4分，總教練高志綱在說明28人名單時特別提到，儘管昨天有些球沒有投好，但他的訓練過程讓教練團看了都覺得是準備好的。

官網公布各隊參賽選手名單出現落差，少了張誠恩、多了鄭澔，並非中華隊投手群出現狀況換人，中華隊澄清名單仍是昨天公布的28人，這個部分已請日本盡快協助更正名單。