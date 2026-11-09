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亞冠賽／日本隊挑戰3連霸發動「烤肉之力」 燒肉餐廳辦選手誓師大會
日本隊備戰亞冠賽，近幾次國家隊集訓少不了靠「選手限定」的聚餐聯繫感情、凝聚士氣，這次也維持慣例，選手昨天晚間在宮崎市內一家餐廳舉辦燒肉聚餐。
日本隊將在本屆賽事爭取3連霸，也是井口資仁上任國家隊監督後的首場國際賽，安排3日到9日於宮崎集訓，完成兩場熱身賽後，選手們聚集宮崎市內一家燒肉餐廳。
日本武士官方IG公布選手在燒肉餐廳的大合照，留言寫著：「宮崎集訓的第6天，備戰11月12在東京巨蛋開打的亞冠賽，選手們舉辦了誓師大會。」
日本隊在大賽前夕舉辦選手聚餐已非新鮮事，今年3月參戰世界棒球經典賽時，是由陣中最年長選手菅野智之負責買單，這次新世代的日本隊挑戰亞冠賽，日本球迷看到這場聚會，也最好奇這回是由誰付錢。
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