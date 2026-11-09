中職／悍將休賽季再次起飛赴Driveline練功 史上最貴狀元陳柏凱也在列

富邦悍將隊休賽季海外進修團持續啟動，今天再有一批選手前進美國Driveline訓練中心，其中也包括今年選秀狀元、以650萬元締造中職史上最高簽約金的陳柏凱。

悍將去年開始由球團協助安排選手前進Driveline訓練中心練功，今年延續這項計畫，范國宸、戴培峰已在日前率先抵達美國，今天由打擊教練陳品捷帶領出發，選手陣容包括陳柏凱、王苡丞、豊暐、周佳樂、馬鋼、辛元旭、楊泯貽、黃兆維、陳聖文，將在美國訓練1個半月。

陳柏凱為今年選秀狀元，球團當時在簽約新聞稿中就已提到：「未來將安排海外培訓，協助陳柏凱加入悍將後的相關訓練」。他在打完U18亞洲青棒錦標賽後於9月中旬向悍將報到，僅入隊兩個月，就獲海外訓練機會。

悍將近兩年都在季外進修安排「日本團」、「美國團」，分別前往日本Next Base訓練中心、美國Driveline訓練中心，為明年球季汲取養分。