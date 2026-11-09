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U23世界盃／還不是靠兄弟！黃鈞麟敲致勝二壘打 中華隊力克巴拿馬

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊今天在U23世界盃棒球賽擊敗巴拿馬隊。圖／WBSC官網
中華隊今天在U23世界盃棒球賽擊敗巴拿馬隊。圖／WBSC官網

中華隊在U23世界盃棒球賽搶下一場重要勝利，第七局由中信兄弟隊黃鈞麟敲出致勝兩分打點二壘打，終場以3：1擊敗巴拿馬隊，目前在A組以2勝1敗與澳洲隊並列第一，兩隊將在明晨12點半正面過招

中華隊此役先在第五局靠鐘懷逸三壘打、鄭俊瑋一壘打串連先馳得點，取得1：0領先，來自味全龍隊的先發投手林柏佑投4局僅被敲1安打、無失分退場，第二任投手吳丞顥在第六局以保送開局後退場，林佾葳接手，遭巴拿馬2支安打送回分數追平戰局。

中華隊第七局的攻勢從蔡琞傑安打開啟，葉弘仁短打形成野手選擇安全上壘，推進二、三壘有人後，鄭俊瑋再選保送擠成滿壘，黃鈞麟以二壘一棒送回兩分，中華隊取得3：1領先。

林佾葳前天剛對捷克以96球演出7局完投勝，僅休1天，今天又後援吃下2局、35球，被敲2安打、無失分，中華隊本屆目前兩勝的勝利投手都是他。

中華隊 兄弟 巴拿馬

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