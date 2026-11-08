中職／莊昕諺傷後登板獲全場熱烈掌聲 「恐懼感已恢復八、九成」

歷經臉部強襲球後還不到兩個月，樂天桃猿隊莊昕諺今在桃園亞洲職棒交流賽後援登板，讓全場上千名球迷都大感動容，給予熱烈的掌聲和歡呼聲，莊昕諺盼透過一次次的登板機會，「慢慢把恐懼消化。」

莊昕諺在今年9月於比賽中被強襲球擊中臉部，造成口腔骨折動手術，上下排的缺牙還需要進行漫長的牙齒重建之路，但他在當時傷口縫合後，出院隔天就恢復練球，盼能趕上季後賽，讓總教練曾豪駒看出他強烈的企圖心。

莊昕諺盼能儘早開始比賽，透過實戰慢慢讓克服自己心中的陰影，找回昔日的投球狀況，因此這次交流賽也主動表達想參賽，日前先在兩場球隊的自辦熱身賽登板，今天則是傷後首次在正式比賽上場投球。

莊昕諺表示：「我覺得這一次感覺自己滿放開去丟的，跟前兩次自辦賽比起來，恐懼已經恢復到八、九成了，感覺可能再幾場就可以回到正常，因為我今天上去，其實已經沒有那麼怕了，我敢把我的動作做完。」

比起前兩次實戰，出手時還是稍微會想起事發當時的畫面，莊昕諺說：「其實我今天上場在丟的時候，我不會有那種畫面出現，反而我很享受在跟打者對決。」

莊昕諺今天上場時，全場球迷報以熱烈的掌聲和歡呼聲，他坦言自己有被嚇到，「感謝球迷在我出場時喊那麼大聲，但上場後我就告訴自己，要專注對決打者，不要沈浸在歡呼聲，要記得需要克服的東西，上場還是要做到。」

莊昕諺投出變相3上3下完成任務後，退場時全場更高喊「莊昕諺！莊昕諺！」他也感謝球迷對他的支持，「希望球迷們可以繼續進場為我們加油，我們也會盡全力，不會讓他們失望。」