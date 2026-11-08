快訊

女董為33歲獨生女徵婚願交億萬家產 唯一條件：女婿「保證生兒子」

台股一周狂瀉5,510點！法人曝下檔關卡 反彈可看這些族群

林心如遭爆痛罵化妝師！攝影師怒揭造謠 前經紀人也發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／莊昕諺傷後登板獲全場熱烈掌聲 「恐懼感已恢復八、九成」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿投手莊昕諺。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿投手莊昕諺。記者葉信菉／攝影

歷經臉部強襲球後還不到兩個月，樂天桃猿隊莊昕諺今在桃園亞洲職棒交流賽後援登板，讓全場上千名球迷都大感動容，給予熱烈的掌聲和歡呼聲，莊昕諺盼透過一次次的登板機會，「慢慢把恐懼消化。」

莊昕諺在今年9月於比賽中被強襲球擊中臉部，造成口腔骨折動手術，上下排的缺牙還需要進行漫長的牙齒重建之路，但他在當時傷口縫合後，出院隔天就恢復練球，盼能趕上季後賽，讓總教練曾豪駒看出他強烈的企圖心。 

莊昕諺盼能儘早開始比賽，透過實戰慢慢讓克服自己心中的陰影，找回昔日的投球狀況，因此這次交流賽也主動表達想參賽，日前先在兩場球隊的自辦熱身賽登板，今天則是傷後首次在正式比賽上場投球。 

莊昕諺表示：「我覺得這一次感覺自己滿放開去丟的，跟前兩次自辦賽比起來，恐懼已經恢復到八、九成了，感覺可能再幾場就可以回到正常，因為我今天上去，其實已經沒有那麼怕了，我敢把我的動作做完。」

比起前兩次實戰，出手時還是稍微會想起事發當時的畫面，莊昕諺說：「其實我今天上場在丟的時候，我不會有那種畫面出現，反而我很享受在跟打者對決。」

莊昕諺今天上場時，全場球迷報以熱烈的掌聲和歡呼聲，他坦言自己有被嚇到，「感謝球迷在我出場時喊那麼大聲，但上場後我就告訴自己，要專注對決打者，不要沈浸在歡呼聲，要記得需要克服的東西，上場還是要做到。」

莊昕諺投出變相3上3下完成任務後，退場時全場更高喊「莊昕諺！莊昕諺！」他也感謝球迷對他的支持，「希望球迷們可以繼續進場為我們加油，我們也會盡全力，不會讓他們失望。」

莊昕諺 中職 恐懼

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／下半季爭冠期就在牛棚練投 莊昕諺開始比賽克服心中恐懼

中職／台日「樂天內戰」桃猿0：1遭金鷲完封 劉致榮隨隊來台沒登板

中職／受舊傷所困錯失大好機會 劉家翔秋訓持續強化「快變巨石強森」

中職／杜禹鋒兩打點退培證英雄自評100分 曾總盼明年有更多一軍機會

相關新聞

亞冠賽／28人名單出爐！刷掉5人 外野手張皓崴、何品室融無緣上榜

亞冠賽中華隊完成兩場自辦熱身賽，賽後由教練團開會討論正選名單，確定淘汰投手鄭澔、捕手陳世嘉、外野手張皓崴、何品室融以及外卡李欣穎，28人名單正式底定。

亞冠賽／中華隊遭兄弟土投封鎖8局只拿1分 33取28人馬上開獎

中華隊備戰亞冠賽，在熱身賽暴露打擊罩門，今天在正規8局敲出7安打、攻下1分，與中信兄弟隊打成1：1平手。結束兩場熱身賽後，中華隊33人培訓名單縮編為28人正選名單，由教練團討論後將在稍晚公布，接下來就將在10日飛往日本東京，迎接12日正式比賽開打。

中職／曾峻岳申請MLB入札45天交涉期正式起跑 入札金計算方式曝光

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳挑戰旅外，正式向大聯盟申請入札，45天交涉期為美國時間11月8日到12月22日，但今年多了其他變數，由於現行勞資協議將在12月1日到期，大聯盟可能在這之後啟動封館，曾峻岳挑戰旅美之路面臨時間壓力。

亞冠賽／兄弟1.5軍助中華隊練兵 是否給「雙張」零用錢？平野：呵呵

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽與中信兄弟隊過招，兄弟打線有誠意，端出1.5軍陣容，包括宋晟睿、岳政華、黃韋盛等人都隨隊來到新莊棒球場。

亞冠賽／熱身賽2局飆4K 金丸夢斗有望扛12日對台灣先發：要有更強自覺

外界預期將在亞冠賽扛下對中華隊一戰先發的金丸夢斗，昨天在熱身賽面對羅德隊先發2局無失分，對自身狀況調整表達滿意，迎接正式比賽，他說：「要帶著更強烈的自覺投入比賽。」

中職／平野惠一帶兵標配汽水糖單場紀錄3罐 「上半季庫存消失很快…」

中信兄弟隊教頭平野惠一帶兵標配汽水糖，隨著戰局傷腦筋時就來一顆，畫面頻頻躍上轉播，也讓他因此收到廠商提供、球迷贈送，昨天在感謝會大方與球迷分享，今天在本季最後一場賽事再送給媒體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。