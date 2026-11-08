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中職／金鷲教頭說明劉致榮未登板原因 陳佳樂獲讚「以後是好選手」

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天金鷲隊投手田中千晴。記者葉信菉／攝影
樂天金鷲隊投手田中千晴。記者葉信菉／攝影

2026年桃園亞洲職棒交流賽，日職樂天金鷲隊連兩年來台對戰中職樂天桃猿隊，今年來台陣容僅劉致榮一名台灣選手，但今天的比賽也未登板亮相。率隊來台的金鷲隊二軍總教練渡邊直人表示，因為他剛加入球隊，身體還有需要調整的地方，重點放在明年球季。

金鷲隊去年來台交流賽，3名台灣選手宋家豪、蕭齊、陽柏翔都有出賽。今年季後金鷲陣中仍有3名台灣選手蕭齊、陽柏翔和日前加盟的劉致榮，但僅劉致榮隨隊來台，由二軍總教練渡邊直人帶領二軍為主的陣容參戰。

今天台日樂天的交手，主辦單位公告進場人數破七千人，但沒等到劉致榮登板，終場由樂天金鷲隊以1：0勝出。賽後渡邊直人指出，因為劉致榮剛進入球隊，身體的調整是教練團需要評估的地方，他的重點是明年賽季，「希望有好的表現來回饋台灣球迷。」

金鷲隊投手田中千晴此戰中繼2局沒有失分，面對7名打者沒有被敲安打，有1次觸身球保送，送出4次三振。他提到，自己的強項就是能夠製造很多三振。

田中千晴也特別點名，此戰猿隊第4棒陳佳樂勇於對決，靠著觸身球上壘，讓他印象深刻。田中千晴指出，自己面對陳佳樂時直球對決，打者也毫不閃躲，「相信他未來也會成為很好的選手。」

劉致榮 中職 選手

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