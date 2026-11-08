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中職／「今天過後可能有人離隊」 平野預送祝福：不同人生繼續加油

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
兄弟平野惠一總教練。 中信兄弟提供
兄弟平野惠一總教練。 中信兄弟提供

中信兄弟隊完成本季最後一戰，打完與亞冠賽中華隊的熱身賽，總教練平野惠一為選手送上休賽季的叮嚀，他也提到，「今天過後，也可能有人離開這支球隊，對於這些人給予最大感謝，也希望往後在不同人生也可以繼續加油。」

兄弟打完總冠軍賽後仍有行程，今天在新莊棒球場面對中華隊，陣容帶上好幾位主力選手，幫助中華隊在大賽前夕找感覺。此役也上演兄弟打兄弟，看張仁瑋今天在右外野美技連連，平野笑說：「我有幫他鼓掌。」

平野表示，對於張仁瑋的期待一直都很高，3年來一直在思考怎樣幫助他有更好的成長，前年他會因為失誤被降下二軍，今年就算miss還是持續把他放在場上，也因為想要讓他上場，所以不斷幫他尋找位置，「當初把他放在外野還有一個考量，就是希望增進傳球準確度，今年不管在內野或外野，傳球都比以前更穩定，也能讓他更關注在打擊上。」

張仁瑋作為兄弟可內可外的調度活棋，來到中華隊也一樣，今天就在內野、外野兩頭跑都有不俗表現，平野笑說：「中華隊教練應該也會覺得有阿瑋真是太好了。」

平野表示，雖然今天在情感上滿兩難，但這場比賽自己看得很開心，「孟揚的表現我也是很關心，看到林吳晉瑋打安打、張士綸盜壘也都很開心。」他勉勵入選名單的兄弟們，「畢竟是代表台灣，希望他們可以抱持覺悟和責任感去比賽。」

兄弟打完這一仗，今年賽季所有任務結束，平野賽後也與自家選手叮嚀、喊話，「我們是六隊裡打最久、最長賽季的球隊，為此向選手表達感激，也提醒他們休賽季注意事項，休賽季不是只有休息，是拿來鍛鍊自己、讓自己變得更強的一段時間。」他也提到，球季在今天結束，在這之後可能有人會選擇離隊，為這些人送上最大感謝，也盼他們往後在不同人生也可以繼續加油。

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