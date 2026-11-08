亞冠賽／高志綱要淘汰1張外卡最煎熬 點名指定打擊有4人選

中華隊前進亞冠賽的最終28人正式底定，總教練高志綱對於淘汰李欣穎最感可惜，坦言很想留他下來，但「外卡」勢必要取捨1人；談到指定打擊人選，包括董子恩、劉俊緯、林子豪、王念好都是選項。

中華隊培訓名單納入4位外卡，包括陳克羿、李超、李欣穎、郭天信，其中陳克羿因是隊形相對缺乏的先發投手，所以留在名單內較無懸念，教練團在天人交戰後做出抉擇。

高志綱坦言，李欣穎的部分是比較可惜，真的很想留他，但因為是外卡，必須要做取捨。

味全龍隊曾聖安、劉俊緯赴日本軟銀鷹隊參與秋訓，全程未參與中華隊集訓，順利留在名單中，高志綱對此並不擔心，「這個部分有持續關注他們狀況，張建銘教練有與葉總那邊保持聯繫，確認身體狀況，所以評估起來是都還不錯，最終也是要東京會合、訓練後才能更清楚掌握。」

中華隊陣型缺少長打，這兩場透過許多狀況性攻擊，盼選手更清楚自己在隊內角色，高志綱也感謝兄弟教頭平野惠一的協助，「讓我們練到滿多攻擊和守備，也讓選手知道這個團隊真的需要用團隊力量去比賽，在這些經驗之下，相信選手也慢慢越清楚知道自己要做什麼事情。」