亞冠賽／林佳緯8支0仍進正選名單 淘汰張皓崴因「沒準備好面對比賽」

亞冠賽中華隊正選名單今天出爐，33人培訓名單要淘汰5人，外野手張皓崴、何品室融出局，熱身賽8支0的林佳緯留在名單內。談到淘汰張皓崴是否因為今天的失誤，總教練高志綱指出，主要是因為身體狀況感覺還沒準備好面對比賽。

中華隊今天賽後確定淘汰投手鄭澔、捕手陳世嘉、外野手張皓崴、何品室融以及外卡李欣穎，28人名單正式底定。

林佳緯昨天扛第一棒，4打數沒有安打，附贈牽制出局、突破僵局執行短打失敗，今天打第九棒，4打數沒有安打，3次得點圈打擊都未能建功，兩戰下來合計8支0，最終留在正選名單

張皓崴今天在短短3局守備發生2次接球失誤，被問到是否為淘汰他的主因，高志綱指出：「守備失誤本來就會發生，只是不知道什麼時間點發生、發生在誰身上，只是比較起來，他的身體狀況、整體狀況還沒有準備好面對比賽。」

張誠恩以遞補進入培訓名單，今天在突破僵局一口氣丟掉4分，最終留在正選名單，高志綱認為，看他的球質，感覺是準備好了，「雖然今天有些球沒有投好，但訓練過程讓每位教練都覺得準備好了。」