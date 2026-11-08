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中職／台日「樂天內戰」桃猿0：1遭金鷲完封 劉致榮隨隊來台沒登板

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天金鷲隊連兩年交流賽排出大内誠彌登板出戰猿隊。記者葉信菉／攝影
樂天金鷲隊連兩年交流賽排出大内誠彌登板出戰猿隊。記者葉信菉／攝影

2026年桃園亞洲職棒交流賽，樂天桃猿隊今天在桃園棒球場迎戰日職樂天金鷲隊，全場僅敲4支安打、吞10K，終場以0：1遭完封，金鷲唯一來台參賽的台灣選手劉致榮則未登板亮相。

猿隊今天由去年選秀第一指名的19歲左投鍾亦恩先發，面對金鷲以二軍為主體的打線，共投3局，被揮出3支安打，沒有失分，最快球速達145公里，投到4局上被YG安田揮出安打後退場，李柏毓接手中繼1局無失分。

5局上猿隊推出去年選秀第三指名的下勾投手陳世展登板，面對首名打者、金鷲第9棒水上桂，被投手正面球襲球擊中左腳，之後被隊友杜禹鋒背下場，僅投4球傷退；猿隊再由今年選秀加盟的莊承翰接手，中繼2局沒有失分。

第7局猿隊推出今年選秀第6指名左投吳柏霆，中繼1局無失分、飆2次三振。盧冠宇8局上登板，投出保送後被吉納翼揮出右外野長打，金鷲隊突破雙方0：0的僵局，取得1：0領先，也成為此戰勝利打點。

9局上猿隊一軍主力牛棚投手莊昕諺登板，是他9月遭強襲球擊中臉部後，再次在正式比賽登板亮相，一上場就獲得全場球迷的熱烈掌聲及歡呼聲，雖被首名打者敲安打，但1出局後製造一壘平飛球形成雙殺，投出變相3上3下，沒有失分。

金鷲191公分右投大內誠彌連兩年先發出戰猿隊，今天主投2局沒有失分，之後由田中千晴中繼2局。猿隊打線前4局一安難求，5局下面對第3任投手內星龍，由鍾玉成敲出全隊首安，之後劉曜維再敲安打形成一、三壘有人，但後續攻勢沒能延續。

7局下猿隊2出局後靠失誤和觸身球上壘，今年季中選秀第4指名的18歲外野手尤丞翊揮出中外野方向安打，但二壘上代跑的鄭鈞澤衝回本壘被觸殺出局。9局下雖有陳佳樂率先敲安開啟攻勢，仍沒有分數進帳。

金鷲今天全場派出7名投手輪番上陣，聯手完封猿隊打線，今年季後加盟的台灣投手劉致榮雖隨隊來台，但沒有出賽。

樂天桃猿隊19歲先發左投鍾亦恩。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊19歲先發左投鍾亦恩。記者葉信菉／攝影

猿隊游擊手劉曜維5局下敲安形成一、三壘有人。記者葉信菉／攝影
猿隊游擊手劉曜維5局下敲安形成一、三壘有人。記者葉信菉／攝影

鍾玉成在5局下敲出全隊首安。記者葉信菉／攝影
鍾玉成在5局下敲出全隊首安。記者葉信菉／攝影

樂天金鷲隊田中千晴中繼局無失分。記者葉信菉／攝影
樂天金鷲隊田中千晴中繼局無失分。記者葉信菉／攝影

樂天 劉致榮 桃猿

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