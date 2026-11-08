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亞冠賽／中華隊遭兄弟土投封鎖8局只拿1分 33取28人馬上開獎

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊先發投手林暉盛投4.2局無失分。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手林暉盛投4.2局無失分。圖／中信兄弟隊提供

中華隊備戰亞冠賽，在熱身賽暴露打擊罩門，今天在正規8局敲出7安打、攻下1分，與中信兄弟隊打成1：1平手。結束兩場熱身賽後，中華隊33人培訓名單縮編為28人正選名單，由教練團討論後將在稍晚公布，接下來就將在10日飛往日本東京，迎接12日正式比賽開打。

中華隊此役由陳克羿先發3局被敲2安打、失1分，失分為第三局楊祥禾、岳政華安打串連，而右外野手張皓崴短短3局守備就發生2次接球失誤，四局上結束後改由張仁瑋從二壘移防右外野。

兄弟先發投手林暉盛投4.2局，封鎖中華隊前4局只有1支安打，第五局馬傑森敲安，張翔也擊出在3名守備球員之間落地的德州安打，兄弟啟動換投，魏碩成登板成功凍結中華隊攻勢。

魏碩成中繼1.1局未被敲安，鄧朝駿把關第7局，中華隊由林吳晉瑋及林泓弦敲安、陳世嘉選到保送，但代跑何品室融盜壘失敗，未能串起攻勢，林佳緯在得點圈機會也未能建功，擊出一壘方向滾地球出局，中華隊分數繼續掛蛋。

中華隊在第八局再次出現機會，張士綸、郭天信敲安，一出局攻占二、三壘有人，林子豪以一壘方向滾地球送回追平分。

兩隊打完8局後加碼演練突破僵局，分數皆歸零重計，9局上中華隊只拿1分，下半局投手張誠恩遭遇震撼教育，被掃出4安、失4分，第10局中華隊面對余謙敲出3安打攻下3分，李軍把關10局下演出三上三下。

亞冠賽 中華隊 兄弟

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