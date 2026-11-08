中職／兄弟教頭平野惠一狂吞汽水糖成招牌 上半季消耗量最大

中華職棒中信兄弟隊總教練平野惠一在戰況陷入困境時，常常被轉播畫面拍到在吞汽水糖，昨天在球隊感恩會上大方分送給球迷，今天受訪更透露上半季消耗速度最快。

兄弟今年戰況膠著時，常看到平野惠一在場邊吞著一顆顆糖果，讓球迷一度以為是胃藥、高血壓藥，平野惠一今天受訪時笑著解釋，只是因為汽水糖中富含葡萄糖，希望讓自己的思緒更專注。

平野惠一也因此獲得廠商、球迷贈送汽水糖，球季結束後還剩下許多，不僅昨天分送球迷，今天也發給媒體記者共享，平野惠一苦笑說，上半季庫存消失比較快，在戰績不佳時狂吞汽水糖，最高紀錄單場就吃掉3罐。

該款汽水糖是日本常見零食，平野惠一好奇是否因為自己而導致在台灣的銷量有提升，笑稱自己成為宣傳大使，還開玩笑說：「我想拿這個去拍廣告。」