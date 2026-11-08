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亞冠賽／日本王牌高橋宏斗火球狂飆 熱身賽投兩局無失分

聯合新聞網／ 綜合報導
日本王牌高橋宏斗亞冠熱身賽先發兩局無失分，首局化解一三壘危機，飆出2次三振，最快球速達155公里，展現強大壓制力。 聯合報系資料照
日本王牌高橋宏斗亞冠熱身賽先發兩局無失分，首局化解一三壘危機，飆出2次三振，最快球速達155公里，展現強大壓制力。 聯合報系資料照

本屆亞冠賽，日本隊陣中擁有兩屆經典賽經驗的強投高橋宏斗，今日在宮崎對廣島隊熱身賽先發登板，繳出兩局無失分內容，雖然首局被敲出兩支安打，陷入一三壘有人危機，但他依舊沉穩解決打者，最終比賽日本隊以5：1獲勝，高橋宏斗計飆出5個平均時速155公里以上火球。

高橋宏斗本季19場先發登板，繳出5勝7敗的成績，在123.2局中飆出135次奪三振，防禦率2.62。雖然他在季中狀態不穩，中日龍監督更一度指示「無限期下放二軍」重整，全面檢討並重新調整投球姿勢與機制。經過一個月二軍調整，高橋宏斗重新找回投球節奏，不僅飆出生涯最快的160公里火球，也解決季中的控球問題。

今日高橋宏斗用36球完成兩局投球，雖在首局遭連敲2支安打，陷入一出局一、三壘危機，但他隨即展現沉著強大的壓制力，先以三振抓下第4棒名原，再5棒林擊出一壘滾地球手下危機；第2局則靠著強勁直球與犀利的指叉球完成三上三下，此役投出2次三振、無失分。

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