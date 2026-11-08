中職／透過劉致榮牽線 曾家輝、劉家翔季後赴日嘗試BC訓練「練身體」

樂天桃猿隊23歲投手曾家輝今年在一軍大放異彩，為了明年能再有所突破，靠著旅日投手劉致榮牽線，年底將和隊友劉家翔一同赴日，接受與道奇隊日籍強投山本由伸同一套的「BC訓練」，希望能更了解自己身體的運用。

曾家輝今年開季起就站穩猿隊先發輪值，生涯第一個在一軍的完整球季，先發22場，共投120.2局，投球局數在本土投手僅次黃子鵬的126.2局，拿下7勝2敗，防禦率2.69，並獲得年度最佳進步獎肯定。

在規劃今年休賽季訓練時，隊友劉家翔原本詢問他要不要一起到日本投球訓練機構，但曾家輝自認12月底的時間點，還不想太早進入高強度訓練，也因此動念，是否有機會可以先到山本由伸專屬訓練師矢田修的訓練機構，先練身體。

得知目前樂天金鷲隊投手劉致榮有在同一個訓練機構練習，因此曾家輝、劉家翔透過經紀公司先聯繫與劉致榮交情深厚的高中同學、富邦悍將隊林澤彬，向劉致榮詢問相關資訊，也促成兩人季後赴日訓練一事。

曾家輝指出，從去年季後到今年春訓期間，重量訓練的量做得比往年更重，但在今年球季，投到7、8月時，感覺有些控制不了身體，「有力量但是用不出來。」

因此他也開始思考，如果今年季後維持同樣的重量訓練，明年是否又會在投到季中時狀況下滑，因此希望可以透過接觸不同訓練，多了解自己的身體，「重量做到一定的量後，身體的運用也要往下一個階段，才可以把力量更好的用在比賽上。」

曾家輝過去就曾參考山本由伸的投球機制，對於他的標槍訓練法，自己已摸索出一些心得，至今仍有在使用，而山本由伸的訓練方式及BC訓練相關的內容，曾家輝也都有涉略，他說：「原本就一直有在看資料，看了滿久，也想看看有沒有辦法把我練的重量，更好的傳導到身體上面。」