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U23世界盃／7下錯過滿壘機會 中華隊2：4不敵地主尼加拉瓜

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中華隊雷皓博中繼5.2局無失分。圖／中華棒協提供
中華隊雷皓博中繼5.2局無失分。圖／中華棒協提供

U23世界盃尼加拉瓜進行，中華隊今天第2戰對上地主隊，先發投手王翾祈一開賽就失3分，靠雷皓博中繼5.2局撐住場面，中華隊打線全場敲9安，在比賽後段一度追成1分差，但7局下留下滿壘殘壘，最終以2：4吞下首敗，預賽戰績1勝1敗。 

中華隊昨天首戰以5：2擊敗捷克隊，單場轟出3發全壘打。今天面對上屆奪下季軍的地主尼加拉瓜，國立體大投手王翾祈一開賽就有危機，先讓對手因保送、守備失誤上壘，接著被連敲3支安打，包括一支三壘打，中華隊先陷入0：3落後。

王翾祈面對5名打者僅抓下1個出局數，投0.1局失3分退場，中華隊接著換上雷皓博登板接替，成功穩住局面，中繼5.2局只被敲1支安打，另有4次保送，送出4次三振，沒有失分。 

中華隊打線在3局下展開反攻，中信兄弟蔡琞傑、富邦悍將劉承佑及業餘好手鄭俊瑋連續安打攻佔滿壘，黃柏叡再補上安打替中華隊追回1分，但下一棒宋柏翰敲雙殺打結束攻勢。

6局下中華隊2出局攻佔二壘，旅日留學生鐘懷逸敲出安打送回分數，中華隊將比數追成2：3，蔡琞傑再敲安打，但攻勢沒能延續。

中華隊在7局上推出王宇傑登板，對首名打者投出觸身球，接著被連敲2安失1分，尼加拉瓜多添保險分。下半局中華隊1出局後黃柏叡敲三壘打，之後連續兩棒選到保送，但滿壘局面黃鈞麟、吳柏萱沒能建功，終場中華隊就以2分差吞敗。  

尼加拉瓜 世界盃 中華隊

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