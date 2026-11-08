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Ｕ23世界盃／王翾祈0.1局狂失3分 雷皓博飆速156中繼5.2局也難救

聯合新聞網／ 綜合報導
U23世界盃中華隊以2：4不敵地主尼加拉瓜，先發王翾祈僅投0.1局失3分，雷皓博後援5.2局無失分，吞預賽首敗。資料照
U23世界盃中華隊以2：4不敵地主尼加拉瓜，先發王翾祈僅投0.1局失3分，雷皓博後援5.2局無失分，吞預賽首敗。資料照

U23世界盃中華隊第二戰交手地主尼加拉瓜，先發投手王翾祈開局遭遇亂流，僅0.1局就失掉3分，中華隊緊急換投，換上國體強投雷皓博上場止血，可惜最終中華隊仍以2比4不敵尼加拉瓜，吞下預賽首敗。中華隊的下一場比賽，將明天（9日）凌晨四點交手巴拿馬。

本戰面對地主尼加拉瓜的比賽受到下雨影響，場地狀況不理想，比賽甚至一度因雨中斷，。中華隊先發王翾祈被敲出3支安打、失掉3分，僅解決1人就退場，換上強投雷皓博止血，後援上場繳出5.2局僅被敲1安、送出4次三振、4次保送、無失分。

打線方面，中華隊在三局下1人出局後，靠著蔡琞傑、劉承佑、鄭俊瑋接連敲出安後攻占滿壘，黃柏叡補上安打，幫助中華隊追回1分，可惜後續出現雙殺，未能繼續添得分數。六局下，吳承皓敲出安打，2出局後靠隊友掩護站上二壘，由下一棒鐘懷逸敲出適時安打，送回中華隊第2分。七局上雖然有一度攻佔三壘，但最終未能打回分數，終場以兩分差吞敗。

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