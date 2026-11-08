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亞冠賽／「不能期待日本打不好」 高志綱：要想辦法破解
中華隊備戰亞冠賽，首場比賽就將在12日遭遇地主球隊、挑戰三連霸的日本隊，看日本隊在首場熱身賽打擊爆發，中華隊教頭高志綱也說狀況看起來確實不錯，「不能期待他們打不好，還是要想辦法破解他們，做一些點研究。」
日本隊昨天在熱身賽以10：4擊敗羅德隊，打線敲出14安，有5人單場雙安，其中渡部聖彌雙安斬獲4分打點，包括一發三分砲。
高志綱也有關心日本隊備戰狀況，「狀況看起來滿不錯，這是投、捕手可能要再花心思研究。」他也強調，可以入選國家代表隊，一定都是具備基本實力，只是看當下有沒有發揮出來。
亞冠賽2017年首度舉辦時為3隊規模，中華隊對日、韓皆吞敗場，看兩隊爭冠，第二屆擴大為4隊相爭，中華隊的2勝為預賽、季軍戰對澳洲隊取得，對日本、南韓隊依然吞下敗場。
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