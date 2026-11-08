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中職／宋晟睿想打亞冠賽但力不從心 坦言身體需要「充電」了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
中信兄弟隊宋晟睿。聯合報系資料照
中信兄弟隊宋晟睿。聯合報系資料照

中信兄弟隊外野手宋晟睿年齡符合，卻未出現在亞冠賽名單上，他親自揭曉原因：「需要充電。」宋晟睿坦言內心是很想打，但連續兩年提前開機，身體上確實有點沒辦法負荷。

宋晟睿並未打過亞冠賽，他也確實想打，「沒打過、會好奇。」但評估身體狀況後，確實感受到力不從心，去年因經典賽資格賽、今年因經典賽都提前展開賽季，再經過破百場例行賽，「有跟教練團討論，說真的，這幾年比賽也比較多，都是提早開機，休息時間也比較短暫，我自己內心是滿想去打，但身體上多少有點沒辦法負荷。」

宋晟睿也透露，這幾年身體上多少都有一些傷痛，今年也感受到這些傷病對打擊多少帶來影響，不管在生理、心理，今年對自己來說具有挑戰的一年，「好像勢必要讓自己的身體去做休息、緩衝，準備明年比賽。」

今天與中華隊的熱身賽將是本季最後一場比賽，接下來進入休賽季調整，兄弟總教練平野惠一逐一與每位球員討論休賽季課題、新球季目標。

宋晟睿透露，選手需要自己安排課表，再與教練討論，「我覺得還不錯，我覺得這方面平野滿細膩的，他希望選手更了解自己身體、目標要放在哪裡。」

宋晟睿 亞冠賽 中職

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