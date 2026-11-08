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中職／2月首戰150→11月飆破生涯最速153公里 舒治浩笑說骰到六

聯合報／ 記者葉姵妤／桃園即時報導
樂天桃猿隊舒治浩交流賽球速飆到153突破生涯最速。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊舒治浩交流賽球速飆到153突破生涯最速。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊22歲投手舒治浩昨天在桃園亞洲職棒交流賽首戰，對上韓職培證英雄隊在第9局登板關門，球速飆到153公里，讓英雄隊總教練薛鍾鎮留下深刻印象。舒治浩笑說自己狀況確實很好，但也沒想到球速能飆到生涯最快。

舒治浩加入中職第4個完整球季，今年5月被拉上一軍後，用好表現在牛棚卡位，在一軍待完整季，共出賽34場，拿下2勝2敗5中繼，投了33.2局，防禦率4.54。

猿隊總教練曾豪駒表示：「他本來就是非常有能力的投手，今年常駐一軍，有獲得很好的經驗，他畢竟還年輕，這次在交流賽有把好的東西展現出來。」

舒治浩昨天在對上英雄隊登板關門，後援1局無失分，猿隊系統測得的最快球速達153公里，突破他生涯最快球速。舒治浩自認狀況不錯，秋訓期間加強重量訓練，增加身體力量，因此球速有維持住。

完成一整年季賽後還能在季後飆破生涯最速，舒治浩表示：「自己每年都是冬盟、秋訓這個時間點速度最好，可能是比較放鬆，沒有壓力，身體就比較自在。」他將目標設定在投到155公里，然而比起球速，更希望能有穩定的表現。

舒治浩今年2月赴石垣島與羅德隊二軍進行交流賽時，春訓第一場對外實戰，球速就飆到150公里，如今到了11月還能再突破，他說：「自己的球速其實都能維持，主要是控制力容易大好大壞，身體不太會疲勞，但還沒找到更好的控制方式，投球很靠手感，要看當天有沒有『骰到六』。」

舒治浩指出，今年是自己第一次在一軍待這麼長的時間，到了季末其實狀況不太好，找不到維持身體力量的方法，速度也有下滑，但進入秋訓之後的成效不錯。

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