亞冠賽／張仁瑋、張士綸爆發不是偶然 高志綱冬盟就看過他們的好

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽面對中信兄弟隊，打線安排兩位兄弟張仁瑋、張士綸擔綱雙箭頭，總教練高志綱過去在冬季聯盟就帶過兩人，在場上的付出看在眼裡，直言兩人本季的爆發是實至名歸。

因兄弟昨天在洲際棒球場舉辦感恩會，兄弟陣中的亞冠賽國手較晚趕到新莊棒球場，中華隊打線先啟用林佳緯、董子恩扛前兩棒，今天改以「雙張」開路。

高志綱表示，「試著用他們在例行賽、母隊給他們的使用習慣來操作看看，在國家隊能不能把母隊的感覺帶過來，如果也可以有好的表現，對於國家隊會有很大幫助。」

看兩人本季爆發，高志綱大讚：「兩位都是很努力的選手，看得出來在球場上的付出很投入，應該說他們今年有這樣的表現實至名歸。」

高志綱也提到，「之前在冬盟有帶過他們，知道他們在球場上很投入，經過這幾年的訓練，在球場上發光發熱，我覺得這是他們應得的，也期待他們保持這樣的心態面對比賽，往後生涯也可以持續成長，成為值得讓人家學習的選手、變成大家的榜樣。」語畢補上：「對統一不要打太好。」

中華隊連兩天都由王念好扛第四棒，是否代表正賽就是由他擔任第四棒？高志綱對此回應：「先賣個關子，還是有些位置要做測試，看他們能不能在這個位置上發揮。」