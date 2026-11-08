MLB／正式提出入札挑戰大聯盟！ 曾峻岳生日發文吐心聲

曾峻岳在今日正式向大聯盟提出入札，將在美國時間11月8日開始與各隊展開交涉。昨日剛過25歲生日的曾峻岳也在社群上發文，對一直以來支持他的球迷們表達感謝。

今日美國媒體報導，曾峻岳正式向大聯盟提出入札申請，將從美國時間11月8日上午8點開始，展開為期45天的交涉期。另外根據大聯盟與中職的入札協議，若曾峻岳簽下大聯盟合約，母球團可獲得的入札金，在合約總額的前2500萬美元部分將可獲得20%，若簽下小聯盟合約，入札金將是簽約金的25%。

昨日剛過完25歲生日的曾峻岳，在社群上貼出與家人的合照，另外也寫下18字：「勇敢跨出每一步，感謝給我祝福的每一個人。」

曾峻岳在2020年獲得富邦悍將第七指名，自此開啟職棒生涯，憑藉最快飆破158km/h的火球與頂尖的主宰力，快速崛起為聯盟極具代表性的牛棚大將。在投球生涯前六個球季中，他共計出賽287場，累積292局的投球，飆出342次三振，59次中繼成功、91次救援成功，生涯平均防禦率是亮眼的1.94、每局被上壘率1.00。

根據先前消息指出，海盜、小熊等球隊都關注著曾峻岳的動態，若能夠成功旅美，將成為中職史上首位透過FA制度挑戰大聯盟的中職選手。