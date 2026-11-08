亞冠賽／「綱總實驗室」測試短期賽調度 董子恩解鎖右外野初體驗

富邦悍將隊董子恩以外野手身分投入亞冠賽中華隊，昨天在熱身賽首度嘗試右外野，總教練高志綱透露，這是針對正式比賽可能出現的狀況先做測試，董子恩本身也有意願嘗試。

董子恩本季在悍將教頭後藤光尊的靈機一動之下，才首度嘗試外野守位，例行賽27場守外野全數都是左外野，昨天在亞冠賽熱身賽第六局移防右外野，再度開發全新守位。

高志綱指出，短期比賽可能在調度上出現各種狀況，希望先透過熱身賽測試，「調度之前有跟子恩討論過，他說他願意試試看。」

高志綱不諱言，比較起來，的確在自己的守位上會比較自在一點，「但有時遇到短期比賽調度可能會發生狀況，希望在事前演練出來，再去評估正賽如果真的發生，能不能做這樣的調度。」