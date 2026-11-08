中職／平野惠一帶兵標配汽水糖單場紀錄3罐 「上半季庫存消失很快…」

中信兄弟隊教頭平野惠一帶兵標配汽水糖，隨著戰局傷腦筋時就來一顆，畫面頻頻躍上轉播，也讓他因此收到廠商提供、球迷贈送，昨天在感謝會大方與球迷分享，今天在本季最後一場賽事再送給媒體。

平野惠一坐鎮休息室時，身旁總有一罐汽水糖，時不時就來一顆，成為場邊另類焦點，昨天也在感恩會上與球迷分享，今天被問到此事，他透露，要感謝廠商提供，「今年寄了一大箱來，很感謝他們，還有剩一些，所以分享給球迷。」

「上半季庫存消失比較快。」平野自爆，上半季戰績不佳時，汽水糖也吃得比較多，單場最高紀錄3罐，「真的是幫了我很大的忙。」球迷虧那是他的胃藥、血壓藥，平野解釋，其實是真的有成效，因為內含葡萄糖成分，吃了會更加專注。

平野對此還有好奇的事，「不知道今年銷量有沒有變好？請大家幫我調查一下。」結束訪問後，再拿出整袋汽水糖當場與媒體記者分享，當起汽水糖宣傳大使，不忘許願：「我想拿這個拍廣告。」