快訊

台股2天重挫7.56%⋯00949僅跌1.92% 專家揭3大抗跌關鍵

NBA／柯瑞狂轟41分加致勝上籃 勇士延長賽退魔術奪7連勝

3架F-16V飛抵志航！飛官比「21」手勢 傳女飛官陳怡慈駕6731號機

聽新聞
0:00 / 0:00

亞冠賽／曾冠傑觀察宗山壘動作 赴日秋訓守備打擊微調有成效

中央社／ 桃園8日電
樂天桃猿隊野手曾冠傑。中央社
樂天桃猿隊野手曾冠傑。中央社

樂天桃猿隊野手曾冠傑赴日秋訓收穫多，微調守備動作、透過科學化訓練輔助打擊模式，也有觀察樂天金鷲隊內野手宗山壘的守備動作，盼帶著所學，明年球季健康出賽有所表現。

桃園亞洲職棒交流賽中職樂天桃猿隊昨天與韓職培證英雄隊交手，桃猿隊野手曾冠傑首局敲出二壘打、送回球隊第1分，昨天比賽單場3打數敲出1支安打，另有選到1次四壞保送、為勝利打點，賽後也被英雄隊先發投手金星真點名有印象，對失投球的掌握度好。

曾冠傑今年季後在球隊安排下，赴日職樂天金鷲隊參與秋訓，他直言收穫很多，守備上有改變細微動作，包括傳球角度調整、接球與收球速度，以及腳步轉換等，也有觀察樂天隊游擊手宗山壘的守備動作，乾淨流暢、值得學習。

打擊方面，透過科學化訓練輔助，曾冠傑在打擊模式上也有微調，包括身體發力方式、擊球點等，目前執行起來感覺有收到不錯的效果。

曾冠傑今年球季中遭球打到手腕附近，受傷休了約2個月，放眼明年球季，他希望可以保持健康出賽，把在日本秋訓學到的東西維持好，就算遇到低潮也可以維持該做的事情，不要因此做出太重大的改變。

職棒 樂天金鷲 桃猿

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／赴日秋訓有收穫 曾豪駒虧桃猿球員：守備進步了

中職／投手群合力壓制+第9棒杜禹鋒貢獻2打點 桃猿3：1擊敗培證英雄

中職／杜禹鋒兩打點退培證英雄自評100分 曾總盼明年有更多一軍機會

中職／桃園亞洲職棒交流賽7日開打 猿隊劉家翔、鍾亦恩先發

相關新聞

中職／曾峻岳申請MLB入札45天交涉期正式起跑 入札金計算方式曝光

富邦悍將隊「火球男」曾峻岳挑戰旅外，正式向大聯盟申請入札，45天交涉期為美國時間11月8日到12月22日，但今年多了其他變數，由於現行勞資協議將在12月1日到期，大聯盟可能在這之後啟動封館，曾峻岳挑戰旅美之路面臨時間壓力。

亞冠賽／兄弟1.5軍助中華隊練兵 是否給「雙張」零用錢？平野：呵呵

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽與中信兄弟隊過招，兄弟打線有誠意，端出1.5軍陣容，包括宋晟睿、岳政華、黃韋盛等人都隨隊來到新莊棒球場。

亞冠賽／熱身賽2局飆4K 金丸夢斗有望扛12日對台灣先發：要有更強自覺

外界預期將在亞冠賽扛下對中華隊一戰先發的金丸夢斗，昨天在熱身賽面對羅德隊先發2局無失分，對自身狀況調整表達滿意，迎接正式比賽，他說：「要帶著更強烈的自覺投入比賽。」

中職／平野惠一帶兵標配汽水糖單場紀錄3罐 「上半季庫存消失很快…」

中信兄弟隊教頭平野惠一帶兵標配汽水糖，隨著戰局傷腦筋時就來一顆，畫面頻頻躍上轉播，也讓他因此收到廠商提供、球迷贈送，昨天在感謝會大方與球迷分享，今天在本季最後一場賽事再送給媒體。

亞冠賽／「綱總實驗室」測試短期賽調度 董子恩解鎖右外野初體驗

富邦悍將隊董子恩以外野手身分投入亞冠賽中華隊，昨天在熱身賽首度嘗試右外野，總教練高志綱透露，這是針對正式比賽可能出現的狀況先做測試，董子恩本身也有意願嘗試。

亞冠賽／張仁瑋、張士綸爆發不是偶然 高志綱冬盟就看過他們的好

中華隊備戰亞冠賽，今天在熱身賽面對中信兄弟隊，打線安排兩位兄弟張仁瑋、張士綸擔綱雙箭頭，總教練高志綱過去在冬季聯盟就帶過兩人，在場上的付出看在眼裡，直言兩人本季的爆發是實至名歸。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。