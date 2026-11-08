亞冠賽／曾冠傑觀察宗山壘動作 赴日秋訓守備打擊微調有成效

樂天桃猿隊野手曾冠傑赴日秋訓收穫多，微調守備動作、透過科學化訓練輔助打擊模式，也有觀察樂天金鷲隊內野手宗山壘的守備動作，盼帶著所學，明年球季健康出賽有所表現。

桃園亞洲職棒交流賽中職樂天桃猿隊昨天與韓職培證英雄隊交手，桃猿隊野手曾冠傑首局敲出二壘打、送回球隊第1分，昨天比賽單場3打數敲出1支安打，另有選到1次四壞保送、為勝利打點，賽後也被英雄隊先發投手金星真點名有印象，對失投球的掌握度好。

曾冠傑今年季後在球隊安排下，赴日職樂天金鷲隊參與秋訓，他直言收穫很多，守備上有改變細微動作，包括傳球角度調整、接球與收球速度，以及腳步轉換等，也有觀察樂天隊游擊手宗山壘的守備動作，乾淨流暢、值得學習。

打擊方面，透過科學化訓練輔助，曾冠傑在打擊模式上也有微調，包括身體發力方式、擊球點等，目前執行起來感覺有收到不錯的效果。

曾冠傑今年球季中遭球打到手腕附近，受傷休了約2個月，放眼明年球季，他希望可以保持健康出賽，把在日本秋訓學到的東西維持好，就算遇到低潮也可以維持該做的事情，不要因此做出太重大的改變。